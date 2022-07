Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 luglio, Thomas Forrester (Matthew Atkinson) comincerà a sospettare che Bill Spencer abbia ucciso Vinny, così andrà da lui per un confronto.

In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato: Liam, infatti, confesserà a Hope di aver ucciso Vinny (Joe LoCicero). Nel frattempo anche Wyatt comincerà a pensare che suo padre sia coinvolto nella morte del giovane Walter.

Spoiler Beautiful: Liam confessa la verità a Hope

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 25 al 29 luglio, Thomas avrà degli strani sospetti riguardo Bill, così si recherà a casa sua per confessargli i suoi pensieri: tra i due ci sarà una brutta lite, ma all'improvviso la situazione verrà placata dall'arrivo di Wyatt. Quest'ultimo si renderà conto della tensione tra i due e chiederà subito delle spiegazioni a suo padre, il quale eviterà di rispondere e sorvolerà sull'argomento. In seguito Florence, Ridge e Brooke si renderanno conto dello strano comportamento di Bill e saranno molto preoccupati per lui.

Nel frattempo Liam deciderà di confessare a Hope, tutti i dettagli dell'incidente che ha causato la morte di Vinny, così prenderà coraggio e parlerà con la donna.

Wyatt sospetta di suo padre Bill

Liam rivelerà a Hope Logan di essere svenuto dopo l'incidente e di essere stato soccorso da Bill, il quale l'ha caricato in macchina ed è fuggito, abbandonando Vinny, ormai senza vita, solo sul ciglio della strada. Hope resterà sconvolta dalla confessione di Liam e consiglierà all'uomo di costituirsi immediatamente alla polizia.

Intanto Wyatt parlerà a Florence dei suoi sospetti verso il padre: il giovane sarà ancora più diffidente, a causa dell'atteggiamento di Bill e dei suoi strani discorsi, poi vedrà Thomas uscire arrabbiato dall'ufficio dell'uomo. Quest'ultima vicenda incrementerà ancor di più i timori di Wyatt. Successivamente Bill farà di tutto pur di evitare che Liam riveli a qualcuno dell'incidente, così si recherà da lui, ma non arriverà in tempo: Hope, infatti, confesserà all'uomo di sapere ogni cosa.

Zoe felice per essere tornata con Carter

Zoe sarà assai felice per essere tornata insieme al suo amato Carter e ringrazierà Quinn. Intanto Paris si ricrederà nei confronti di Fuller, mentre Florence e Wyatt noteranno la tensione tra Bill e Liam e si chiederanno cosa stia accadendo tra i due.

In seguito Bill cercherà di convincere Hope e Liam a non andare alla polizia a denunciare l'incidente: la coppia non sarà molto convinta di accettare il consiglio dell'uomo, ma entrambi decideranno di attendere 24 ore, prima di prendere una decisione definitiva.