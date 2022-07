Si fanno sempre più interessanti le puntate di Beautiful in onda in America, con Steffy disperata oltreoceano che non riesce più a gestire il suo dolore, convinta - come tutti, del resto - che Finn sia morto. Intanto, in una clinica sperduta di Los Angeles, proprio Finn si sveglia dal coma e chiede di Steffy.

Accanto a lui c'è Sheila, che deve fare in modo di non farlo agitare e di mentirgli riguardo la moglie. Peccato che Finn ricordi tutto e che si renda conto di quanto sia pericolosa sua madre, evasa di prigione grazie all'aiuto di Mike. Quello che ora è di prioritaria importanza è fuggire e raggiungere l'amata moglie, all'oscuro di tutto.

Anticipazioni di Beautiful puntate americane: Finn deve scappare per salvarsi

Sheila, una volta evasa di prigione, e dopo aver messo fuori gioco la povera Li, si è precipitata dal figlio, ricoverato nella clinica dove lo stava curando in gran segreto la sua madre adottiva. Nelle puntate americane di Beautiful, Finn si sveglia e Sheila gli mente su Steffy, sperando così di guadagnare tempo.

Tuttavia, il dottorino conosce sua madre e sa quanto è pericolosa. Deve agire con astuzia se vuole salvarsi e mettere al sicuro anche Steffy, che non sa ovviamente che si trova in Europa con le sue figlie. La tensione è altissima.

Steffy decide di farsi ricoverare

Dopo aver saputo della morte di Finn, Steffy ha cercato di farsi coraggio per le sue figlie, partendo per qualche tempo in Europa.

Lontano da Los Angeles e da quel dolore, sperava di trovare un po' di pace. Ma così non è stato. Troppo devastante il dolore di aver perso suo marito e in una maniera così tragica.

E così, sappiamo che nelle nuove puntate Usa di Beautiful, mentre Finn pianifica la sua fuga, la povera Steffy ha un crollo emotivo che la spaventa e che le fa capire di non poter più farcela da sola.

Decide così di prendere in mano la sua vita e di farsi ricoverare in un istituto di cura che possa aiutarla a superare il trauma.

Ridge e Taylor volano a Monaco, spoiler Beautiful

Una volta saputo che Steffy ha deciso di farsi ricoverare in un istituto psichiatrico a Monaco, Ridge e Taylor non esitano a prendere il primo volo per raggiungerla e starle vicino, preoccupati per il suo stato di salute.

Brooke, rimasta da sola a Los Angeles, avrà invece modo di riavvicinarsi a Deacon, per lei eterna tentazione.

I genitori di Steffy non sanno ciò che realmente sta accadendo e che Finn sta lottando con tutte le sue forze per riuscire a scappare dalla clinica e tornare da Steffy: pare che il momento sia vicino e che la reunion tra Finn e la moglie sia uno dei momenti più toccanti di questa emozionante stagione. Ovviamente, non vediamo l'ora che ciò accada, sempre che Sheila non combini qualcosa di irreparabile.