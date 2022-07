Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a luglio negli Usa. Gli spoiler della soap opera, scritta dai fratelli Bell, segnalano che Finn potrebbe essere costretto a compiere un omicidio, pur di scappare dalle grinfie di Sheila Carter (Kimberlin Brown), la sua diabolica madre.

Beautiful: Finn è sopravvissuto alla sparatoria grazie a Li

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse attualmente negli Usa rivelano che Sheila potrebbe rimanere vittima di un folle piano del figlio. Tutto inizierà quando la donna interromperà le nozze tra Steffy e Finn.

In questo frangente, la donna rivelerà al dottore di essere la sua madre naturale e di essere cambiata nonostante il suo passato burrascoso. Una versione, che non sarà creduta dalla nuora, che dimostrerà di avere ragione. Sheila, infatti, mostrerà la sua natura cattiva quando tenterà di uccidere la giovane Forrester, finendo per colpire anche Finn all'addome.

Tutti, compresa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), crederanno che il bel dottorino sia morto, se la verità fosse ben altra. I telespettatori scopriranno che il padre di Hayes è sopravvissuto grazie alle cure di Li Finnegan, la madre adottiva, che l'ha portato in un posto sicuro per curarlo.

Il marito di Steffy studia un piano per fuggire dalla madre biologica

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in Italia, Finn si risveglierà dopo giorni di coma. Il bel dottorino, a questo punto, si ritroverà davanti Sheila. Sarà in questo frangente che il ragazzo avrà alcuni flashback della sparatoria che l'ha coinvolto con sua moglie.

In particolare, Finn capirà che sua madre biologica è in realtà una persona cattiva. Per questo motivo, il marito di Steffy studierà un piano per cercare di fuggire dalle grinfie della donna, che ha provato ad uccidere lui e sua moglie in un vicolo vicino a Il Giardino.

Sheila Carter potrebbe venire uccisa dal figlio

I portali americani annunciano che Finn dovrà inventarsi un modo per sfuggire da Sheila.

Per questo motivo, si presume che il bel dottorino decida di uccidere sua madre biologica nonostante non abbia un vena malvagia in lui. Tuttavia, l'uomo potrebbe essere costretto a prendere una drastica decisione dato che Sheila apparirà sempre più fuori controllo e metterà nuovamente la sua vita in pericolo. Il marito di Steffy potrebbe essere l'unico che potrebbe mettere fine al regno di terrore della madre. Un omicidio, che potrebbe portare alla luce un lato oscuro del medico, che potrebbe mettere in pericolo perfino i Forrester. Finn ucciderà Sheila? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.