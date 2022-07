Le puntate di Beautiful in onda nel mese di agosto 2022, saranno ricche di colpi di scena. In primis, i telespettatori assisteranno all'arresto di Liam, il quale si costituirà alla polizia contro il volere di Bill per l'omicidio di Vinny. Le cose si metteranno male anche per i due amanti Quinn e Carter, visto che Paris verrà a sapere che sarà proprio Quinn la donna che è finita a letto con l'avvocato e non Shauna.

Liam arrestato per l'omicidio di Vinny: anticipazioni Beautiful

Beautiful, da inizio agosto e per tre settimane, andrà in onda con maxi episodi, visto che occuperà anche la fascia oraria abitualmente occupata da Una vita.

La soap tv ambientata ad Acacias, si prenderà una pausa estiva e tornerà in onda su Canale 5 solo il 22 agosto. Se i fan di Una vita non gioiranno per questa notizia, quelli di Beautiful invece, non potranno che essere felici. L'appuntamento con Ridge e company sarà quindi dalle 13:40 e sino alle 14:35 circa. Fatta questa precisazione, nel corso delle nuove puntate, i telespettattori vedranno Liam andare alla polizia e costituirsi per l'omicidio di Vinny. In questo modo, il giovane Spencer si toglierà di dosso quel grande peso che lo ha attanagliato per tutte queste settimane. Da notare che Liam cercherà di tenere fuori da tutto il padre Bill.

Non dirà nulla sul fatto che sia stato Bill a decidere di scappare dal luogo dell'incidente e ad aver occultato tutte le prove.

Sta di fatto che il tenente Baker non potrà far altro che arrestare Liam per l'omicidio di Vinny.

Liam in carcere, la notizia del suo arresto sconvolge Thomas

La notizia dell'arresto di Liam giungerà ben presto anche alle orecchie di Thomas, il quale andrà in escandescenze. Anche Ridge e tutti quanti alla Forester verranno a saperlo e saranno sconcertati.

Hope intanto, andrà a far visita al marito in carcere e gli porterà i biglietti che i bambini avranno fatto per lui. Logan dirà a Liam di non aver detto ai bambini che è stato arrestato. Ridge e Brooke nel frattempo, chiederanno aiuto a Justin per far scarcerare Liam. Quest'ultimo racconterà all'avvocato i dettagli della notte dell'incidente e Justin lo rimprovererà per non aver aspettato lui prima di confessare tutto alla polizia.

Insomma, questa story line, sembra destinata ad appassionare il pubblico di Beautiful ancora per parecchio tempo.

Quinn e Carter nei guai: Paris scopre la loro tresca

Altra questione che terrà con il fiato sospeso i fan della Serie TV americana è quella legata alla tresca tra Quinn e Carter. Ebbene, il loro segreto non rimarrà tale ancora a lungo. Sarà Paris la prima a scoprire che la donna con cui è andato a letto Carter non è Shauna, ma Quinn. Una scoperta che giungerà proprio nel momento in cui Carter farà nuovamente un passo indietro con Zoe. Quest'ultima sarà inconsapevole che la sua felicità sia in bilico. Paris manterrà il segreto su quanto scoperto? Al momento non è chiaro cosa succederà, ma certamente Quinn andrà nel panico nel momento in cui capirà che la sorella di Zoe sa la verità su lei e Carter.

Insomma, per i fan di Beautiful, questo mese di agosto sarà ricco di avvenimenti e colpi di scena. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che seguire le puntate in onda su canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.