In dieci anni, quello in corso è il terzo tentativo che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno facendo per far funzionare la loro relazione. E a sentire le dichiarazioni fatte da un anonimo amico della coppia a Nuovo Tv, questa potrebbe essere la volta buona. Il motivo? Secondo questa persona molto vicina ai due volti dello showbiz italiano, Stefano si sentirebbe adesso un uomo realizzato e non soffrirebbe più la 'fama' della moglie. Per la coppia, ciò quindi significherebbe aver raggiunto un equilibrio in virtù del quale proseguire uno vicino all'altra.

Il motivo della ritrovata complicità della coppia

'Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen', ha confidato un amico della ritrovata coppia, snocciolando quelli che secondo lui sarebbero i motivi per i quali adesso Rodriguez e De Martino avrebbero ingranato la marcia giusta per stare felicemente insieme. 'Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra', ha proseguito la misteriosa gola profonda che evidentemente conosce molto bene i due belli del piccolo schermo.

'Risultato: la coppia funziona meglio', ha terminato le sue confessioni il misterioso amico. Insomma, a quanto pare Stefano in passato non avrebbe vissuto bene l'eccessiva fama della showgirl argentina e non avrebbe gradito l'appellativo di 'marito di' che troppo spesso gli veniva affibbiato.

Chiaramente, adesso che la carriera di De Martino come conduttore è avviata e ha tutte le carte in regola per restare all'apice per lungo tempo, i due coniugi sarebbero sulla stessa lunghezza d'onda.

La lunga storia d'amore di Belen e Stefano

37 anni lei e 32 lui, Belen e Stefano si sono conosciuti e innamorati nel 2012 durante la partecipazione ad Amici.

Entrambi impegnati in altre relazioni sentimentali, la passione è scoppiata e l'anno dopo è nato Santiago ed è stato celebrato il matrimonio in pompa magna. Peccato che solo 3 anni dopo, la coppia sia scoppiata. Fidanzati e presunti tradimenti archiviati, nel 2019 c'è stato il primo ritorno di fiamma, con tanto di foto social pubbliche per dire al mondo che i coniugi erano di nuovo insieme.

Durante il primo duro lockdown per il Covid, Stefano e Belen si sono lasciati di nuovo. Sembrava davvero che fosse la fine definitiva, soprattutto dopo il fidanzamento della showgirl con Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì. Ma a dicembre 2021, dopo la rottura con Antonino, Belen si è riavvicinata all'ex marito e adesso i due sono di nuovo una coppia. Di convivenza ora non se ne parla, ma i due condividono insieme tutto il tempo libero che hanno a disposizione e lo scorso weekend è arrivato pure uno scatto postato nelle Instagram Story di Stefano di Belen. Non resta che verificare adesso se l'amico dei due ha ragione o meno.