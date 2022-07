Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo agosto 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda di Un posto al sole, la seguitissima soap opera ambientata a Napoli, che come da tradizione andrà in pausa per la sosta estiva.

Tra gli appuntamenti che giungeranno al termine durante il mese di agosto, spicca anche quello con Don Matteo, la fiction con Terence Hill, ritrasmessa questa estate in prime time sulla rete ammiraglia Rai.

Un posto al sole va in pausa: cambio programmazione Rai agosto 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di agosto 2022, interesserà in primis la messa in onda di Un posto al sole.

La soap dell'access prime time di Rai 3, seguita tutte le sere da una media di oltre 1,4 milioni di spettatori, andrà in pausa per due settimane.

Dal 15 al 26 agosto 2022, la fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:20 circa, non sarà occupata dai nuovi episodi inediti di Un posto al sole, bensì dalla riproposizione della trasmissione "I Mestieri di Mirko".

I fan della soap ambientata nel celebre Palazzo Palladini, quindi, dovranno fare a meno per due settimane all'appuntamento quotidiano con Raffaele, Ornella e tutti gli altri protagonisti.

Tuttavia, possono stare tranquilli, perché la messa in onda di Un posto al sole è confermata nel palinsesto della terza rete Rai per la stagione televisiva 2022/2023.

In prime time stop per Don Matteo: cambio programmazione Rai agosto

Le nuove puntate, infatti, torneranno in onda dal 29 agosto in poi, come sempre nella stessa fascia oraria dell'access prime time.

E poi ancora, il prossimo agosto si arriverà allo stop di Don Matteo, la fiction ritrasmessa in replica questa estate nel prime time del giovedì.

Giovedì 4 agosto è in programma l'ultima puntata della stagione, dopodiché ci sarà spazio per la riproposizione di alcuni film-tv e dal 25 agosto sarà la volta de Le Indagini di Lolita Lobosco.

La fiction in quattro puntate, con protagonista Luisa Ranieri, sarà riproposta in attesa dell'arrivo delle nuove puntate che andranno a comporre la seconda serie, previste per la stagione televisiva 2022-2023 di Rai 1.

Reazione a Catena prosegue nel daytime estivo di Rai1

In daytime, invece, confermatissimo l'appuntamento con Reazione a Catena: il quiz del preserale condotto da Marco Liorni sarà regolarmente in onda per tutta la stagione estiva, compreso il mese di agosto.

Quest'anno, inoltre, in casa Rai hanno scelto di prolungare il quiz oltre la stagione estiva. Reazione a Catena, infatti, andrà avanti fino al 30 ottobre e in questo modo farà slittare il ritorno de L'Eredità, il game condotto da Flavio Insinna, che quest'anno non debutterà a settembre.