Can Yaman "conquista" anche Valeria Marini. In queste ultime ore non sono passati inosservati i commenti che, la celebre showgirl, ha postato sotto alcuni scatti social pubblicati dal divo turco, sempre più amato e osannato nel nostro Paese.

Commenti che hanno attirato l'attenzione dei fan e non solo, al punto che qualcuno si è chiesto se la showgirl ci stesse provando nei confronti di Can Yaman.

Immediata la replica di Valeria Marini che, dal suo profilo ufficiale Instagram, ha subito voluto mettere in chiaro le cose, precisando di essere felicemente fidanzata.

L'attore turco Can Yaman 'conquista' anche Valeria Marini

Nel dettaglio, gli scatti di Can Yaman su Instagram riescono a mandare in tilt milioni di fan che ormai lo seguono da tutto il mondo, complice il clamoroso successo che le sue serie televisive sono riuscite ad ottenere in ogni Paese di messa in onda.

Tra le fan italiane del divo turco vi è anche la giunonica Valeria Marini, uno dei volti più amati e seguiti dello spettacolo italiano.

E, proprio in queste ore, alcuni commenti della showgirl nei confronti di Yaman non sono passati inosservati, al punto da accendere un Gossip che è stato subito spento dalla diretta interessati.

Valeria Marini sbotta e fa chiarezza su Can

"Bellezza stellare" è il commento che Valeria Marini ha condiviso sui social commentando uno scatto del divo turco.

Tanto è bastato affinché qualcuno ipotizzasse che la showgirl ci stesse provando con Can Yaman e che, in un certo modo, stava cercando di attirare la sua attenzione.

Immediata la replica di Valeria Marini, la quale è subito intervenuta sul suo profilo Instagram, precisando a chiare lettere di non avere intenzione di provarci nei suoi confronti.

"Can Yaman è bellissimo e lo penso. Non ci provo con nessuno. Sono felice e fidanzata, tra l'altro", ha sottolineato a chiare lettere la showgirl che ha subito messo a tacere questo gossip che la riguardava.

Ecco quando ritorna Can Yaman sul piccolo schermo

"Fare un complimento innocuo ad un artista, vuol dire provarci?" si è chiesta ancora polemica Valeria Marini che ha sbottato contro le malelingue.

Insomma tra Can e la showgirl non c'è nessun "flirt" in corso e intanto l'attore turco si prepara al suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo.

Dal prossimo settembre, infatti, debutterà la prima stagione di "Viola come il mare", la nuova serie televisiva in sei puntate che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Una fiction che sembra promettere molto bene dal punto di vista delle trame, tanto da poter diventare la "rivelazione" dal punto di vista auditel, della prossima stagione televisiva Mediaset 2022/2023.