Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha pubblicato un post, su Instagram, in cui ha affermato che è meglio viaggiare con aereo privato piuttosto che con una compagnia low cost. Tra le persone che hanno espresso la loro opinione sul questo concetto, c’è stata anche Flora Canto (moglie di Enrico Brignano). La diretta interessata ha ammesso che anche lei se avesse le stesse disponibilità economiche viaggerebbe con voli privati.

Le parole di Bruganelli

In seguito alle polemiche scaturite dai scioperi causati dalle compagnie aeree low cost, Sonia Bruganelli ha fornito il suo parere.

Su Instagram, la 48enne ha pubblicato un post in procinto di partire per le vacanza. Nella didascalia la diretta interessata ha reso pubblico il suo punto di vista: “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che rischiare di vedere il mio volo annullato”. Sonia ha fatto notare che il suo bagaglio potrebbe non arrivare a destinazione oppure potrebbe non raggiungere lei stessa la metà delle vacanze, per via di uno sciopero.

Infine, la 48enne romana ha lanciato una frecciatina a tutti i suoi detrattori: “Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.

Il commento della moglie di Brignano

Di recente, Flora Canto e Enrico Brignano sono stati protagonisti di una disavventura: la coppia ha avuto rimandare le vacanze di qualche giorno, a causa dello sciopero di una compagnia aerea low cost.

Dunque, un utente ha taggato Flora nel post di Sonia Bruganelli: “Credo ce l’abbia con te”. Anziché glissare Flora Canto ha replicato: “Ma fa benissimo”. Poi, però, la diretta interessata ha punzecchiato Bruganelli: “Anch’io con i soldi di Bonolis viaggerei solo in areo privato”.

Infine, Flora ha precisato che lei ed Enrico Brignano ancora non hanno la disponibilità economica di permettersi un aereo privato.

La reazione di alcuni utenti

Ovviamente, il post di Sonia Bruganelli non è passato inosservato ai follower. La maggior parte degli utenti ha riservato un giudizio piuttosto critico all’indirizzo della 48enne. Un utente ha fatto notare che non tutti hanno i soldi per pagarsi un aereo privato. Un altro utente ha tirato in ballo Paolo Bonolis, spiegando che con il denaro in tasta sono tutti bravi a parlare.

Tra i vari commenti, c’è anche chi ha ironizzato sulla vicenda. Infine, ci sono stati anche utenti che hanno spezzato una lancia a favore di Sonia Bruganelli, sostenendo che chi fa girare l’economia non deve essere visto male. In molti infatti, hanno precisato che chi ha disponibilità economica non può essere condannato. Non è la prima volta che la produttrice televisiva finisce al centro delle polemiche per una questione del genere.