Alfonso Signorini sta continuando a spoilerare dettagli appartenenti ai prossimi concorrenti del GF Vip. Il 12 luglio, ad esempio, il presentatore ha mostrato ai curiosi un particolare anello che un futuro inquilino della casa sfoggia in ricordo della nonna. In tanti hanno collegato l'indizio in questione ad Andrea Iannone, ma lui si è affrettato a smentire tutto sui social network definendo le voci della sua partecipazione al reality Mediaset "fake news".

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

La settima edizione del GF Vip è sempre al centro dell'attenzione mediatica: anche se mancano due mesi al debutto su Canale 5, il reality-show è sulla bocca di tutti per le tante indiscrezioni che circolano sul cast e sulla programmazione delle nuove puntate.

Oggi, martedì 12 luglio, Alfonso Signorini ha regalato ai curiosi un altro indizio su un futuro inquilino della casa più spiata d'Italia.

Tra le Instagram Stories del conduttore, infatti, in queste ore è apparsa una foto accompagnata dal seguente messaggio: "Per il quarto concorrente, un'ametista della nonna per una vita a tutto gas".

L'oggetto col quale il direttore ha voluto spoilerare l'identità di uno dei protagonisti certi della prossima stagione del suo programma, è un anello con una grande pietra blu in primo piano: questo gioiello appartiene ad un uomo/ragazzo che a metà settembre varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Le teorie del pubblico del GF Vip

Più che l'anello, a far accendere una lampadina ai curiosi è stato l'indizio scritto che Signorini ha dato sul quarto concorrente ufficiale del GF Vip.

Dicendo che il vippone in questione vive una vita "a tutto gas", il presentatore Mediaset ha lasciato intendere che esercita oppure ha esercitato una professione legata alla velocità, quindi al mondo dei motori.

Deianira Marzano, poi, si è subito esposta per provare a decifrare l'indizio del 12 luglio, e l'ha fatto mostrando un vecchio scatto di Andrea Iannone.

L'influencer, infatti, si è detta certa del fatto che l'inquilino misterioso sarebbe il pilota che in una recente fotografia sfoggia al dito un anello molto simile a quello pubblicato da Alfonso su Instagram.

Il chiarimento sul futuro al GF Vip

Quando sembrava certa la partecipazione di Iannone alla settima edizione del GF Vip, la fantasia dei fan è stata smorzata da una dichiarazione ufficiale dello sportivo.

Chi già sognava di assistere alla convivenza nella casa di Cinecittà tra Andrea e un altro ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese (anche lui in lizza per un posto nel cast del reality), è dovuto tornare immediatamente coi piedi per terra leggendo le parole che il diretto interessato ha condiviso sul suo profilo Instagram.

"Leggo notizie che non mi riguardano, come quella di una mia partecipazione a un reality televisivo. Al momento i miei impegni sono rivolti alle mie aziende e al rientro alle corse", ha fatto sapere il motociclista in una nota apparsa sui social network in queste ore.

Quella di Iannone, dunque, è una vera e propria smentita (come quella che ha fatto Chadia Rodriguez su Tik Tok qualche giorno fa) alle voci che lo volevano pronto a ricoprire il ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip a partire da metà settembre.

L'abruzzese è stato accostato alla trasmissione di Canale 5 anche un anno fa, quando i giornalisti parlarono di vari incontri con Signorini per concordare il suo ingresso nella casa nel corso della settima edizione. Stando alle ultime dichiarazioni di Andrea, la trattativa sarebbe saltata e gli addetti ai lavori dovranno puntare su altri personaggi famosi.