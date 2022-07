Adriana Volpe ha in qualche modo rotto il silenzio dopo la conferma ufficiale delle opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Se per la cantante si tratta di un esordio in questa veste, la moglie di Paolo Bonolis è stata riconfermata dopo il GF Vip 6. Per vari mesi, Sonia aveva sottolineato, quasi come un mantra, che non avrebbe più accettato di ricoprire il ruolo di opinionista per il Reality Show targato Mediaset e proprio per questo ha sorpreso la sua conferma.

Adriana Volpe ha reagito con una storia sul suo profilo Instagram nella quale mostra la notizia riguardante le due nuove opinioniste e ha ringraziato i fan.

Sonia Bruganelli confermata: la reazione sfavorevole dei fan

Nonostante le varie critiche e frecciatine rivolte al programma targato Mediaset, sembrerebbe che sia stata proprio Sonia Bruganelli a domandare di poter sedere nello studio di Cinecittà. La scelta effettuata poi da Alfonso Signorini, nuovamente conduttore del reality show, non sembrerebbe essere stata particolarmente apprezzata dai telespettatori che guardano il programma su Canale 5. Sugli account ufficiali social del Grande Fratello sono stati molti i commenti sfavorevoli nei confronti della moglie di Paolo Bonolis e anche sul profilo della produttrice televisiva non sono mancati i pareri non idilliaci nei suoi riguardi.

Il commento di Adriana Volpe

Erano tanti i telespettatori appassionati del Grande Fratello Vip che erano certi o, comunque, speravano nella conferma di Adriana Volpe nei panni di opinionista del reality show dopo che è stata anche concorrente del programma da protagonista indiscussa. Proprio per questo motivo, quando vi è stata l'ufficialità in riferimento a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sono stati tanti i sostenitori che hanno voluto esprimere il proprio affetto nei confronti della showgirl.

Adriana Volpe dopo alcuni giorni ha deciso di ringraziare coloro che sono stati accanto a lei in questo periodo.

In una storia sul suo account ufficiale Instagram, Adriana ha postato la foto della notizia riportata sul portale Gossip e Tv in cui si può leggere il titolo riguardante l'ufficiale riconferma di Sonia Bruganelli e la reazione del web con svariate critiche nei confronti del programma con la showgirl difesa.

La 49enne ha scritto: "Grazie per l'affetto che mi dimostrate sempre" ai fan. I telespettatori hanno apprezzato il gesto di Adriana Volpe che è pronta a vivere nuove avventure dal punto di vista professionale. Al momento la conduttrice sta vivendo un periodo di relax ma le novità potrebbero essere dietro l'angolo.