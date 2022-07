La macchina organizzativa del GFVip 7 sta lavorando per mettere insieme i pezzi del prossimo cast. Secondo quanto riportato da Dagospia, Alfonso Signorini avrebbe contattato personalmente l'ex conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa. Al momento la notizia non è stata confermata, ma le trattative sarebbero in dirittura d'arrivo.

Il rumor

Ogni anno, Signorini punta su concorrenti molto famosi da portare all'interno della casa di Cinecittà. Questa volta, il conduttore del GFVip 7 però starebbe puntando sulle storie di ognuno dei "vipponi" in modo da arrivare ai telespettatori in modo differente dagli anni precedenti.

Tra i possibili nomi che sarebbero in lizza per varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, ci sarebbe anche Rita Dalla Chiesa. Stando ai rumor, il conduttore e direttore del settimanale Chi avrebbe contattato personalmente l'ex conduttrice di Forum. Inoltre, sembrerebbe che le trattative siano a buon punto.

Al momento la giornalista non ha confermato il pettegolezzo di Gossip sul suo conto, così come lo stesso Signorini non ha confermato o smentito la presenza di Rita Dalla Chiesa. Dunque, è giusto prendere la notizia con le pinze. Lo scorso anno, il presentatore televisivo aveva voluto fortemente nel cast Katia Ricciarelli.

Tutti i concorrenti in lizza

Oltre al nome di Rita Dalla Chiesa, è stato accostato al Grande Fratello Vip 7 anche il nome di Charlie Gnocchi: il presunto "vippone" in lizza è il fratello di Gene Gnocchi.

Con loro potrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà anche Asia Gianese e Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda la prima, è salita alla ribalta della cronaca rosa per aver parcheggiato la sua auto davanti al Duomo di Milano in una zona assolutamente vietata alle auto. Il secondo invece, è l'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

La trattativa con Max Felictas starebbe incontrando degli ostacoli per il cachet. Leonardo Tumiotto invece, potrebbe rappresentare la quota "sportiva".

Conferme, addii e new entry

Il ruolo di opinionista del GFVip 7 è stato affidato a Orietta Berti e Sonia Bruganelli: la prima è fresca di un contratto in esclusiva con Mediaset mentre la seconda è stata fortemente voluta per la sua schiettezza.

Sebbene Adriana Volpe avrebbe voluto nuovamente commentare le dinamiche dei "vipponi", è uscita di scena. Tra i concorrenti che varcheranno la casa più spiata d'Italia, ci sarà Chadia Rodriguez: la 23enne di origini iberiche è stata la prima ad essere ufficializzata nel cast del Reality Show. Alfonso Signorini si occuperà della conduzione mentre il programma (salvo cambiamenti) partirà il prossimo 19 settembre.