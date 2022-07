Noemi Bocchi in passato avrebbe avuto una relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne Gianfranco Apicerni. Nei giorni scorsi, il settimanale Di Più ha postato alcuni virgolettati attribuiti a Gianfranco. Su Instagram, il diretto interessato ha minacciato azioni legali poiché non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua ex fidanzata.

L'accaduto

Due settimane fa Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione dopo 17 anni. A seguire, sul settimanale Chi sono usciti i primi scatti dell'ex calciatore sotto casa della sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi.

Scavando nel passato di Noemi, il settimanale DiPiù ha scoperto che la giovane ha avuto una relazione con Gianfranco Apicerni (ex tronista di Uomini e Donne e attuale "postino" di C'è Posta per Te). Sulle pagine del magazine sono comparsi dei virgolettati, in cui Gianfranco avrebbe confermato di essere stato impegnato con Noemi circa 10 anni fa.

Al tempo stesso, però, il diretto interessato avrebbe chiesto di non voler aggiungere altro per non creare problemi a Bocchi.

Lo sfogo di Apicerni

Tramite il suo profilo Instagram, Gianfranco Apicerni si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Il diretto interessato ha spiegato che lo scorso 19 luglio, su un noto magazine sono state messe in copertina alcune sue dichiarazioni.

A tal proposito Apicerni ha detto: "Pubblicati miei virgolettati mai rilasciati riguardo alla mia passata relazione con Noemi Bocchi che risale a più di 10 anni fa".

Gianfranco con rammarico ha spiegato che il giorno seguente, i suoi presunti virgolettati sono stati ripresi da numerosi siti e testate online. A quel punto l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver rifiutato l'intervista.

Infine, il diretto interessato ha ammesso che sta valutando se intraprendere o meno azioni legali.

Totti e Blasi: tutte le presunte novità

Per quanto riguarda la rottura tra Totti e Blasi, ci sarebbero delle importanti novità.

In un primo momento, sembrava che la conduttrice romana rimanesse a vivere nella casa di Roma. Stando alle indiscrezioni riportate da NuovoTv, la 41enne potrebbe trasferirsi a Milano insieme ai suoi figli.

Tra le motivazioni, ci sarebbero nuovi progetti di lavoro: da tempo si mormora che Blasi possa tornare sul piccolo schermo con l'amica Silvia Toffanin. Dunque, per evitare continui spostamenti tra la Capitale e il capoluogo lombardo Ilary potrebbe voltare pagina.

Francesco Totti invece, sta vivendo la sua nuova relazione con Noemi Bocchi. Stando a quanto riportato dall'amico Alex Nuccetelli, i due coniugi non si sarebbero lasciati per un tradimento ma perché dopo 20 anni è finito l'amore.