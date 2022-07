Aria di fiori d'arancio per Giulia De Lellis? La risposta per i fan sarebbe positiva. L'influncer che conta più di 5 milioni di seguaci su Instagram, tra il serio e il faceto, ha preso un po' in giro il suo fidanzato Carlo Beretta per il comportamento di quest'ultimo durante un matrimonio. Durante la cerimonia, il giovane si sarebbe commosso iniziando a fare discorsi "strani" proprio sull'eventualità di portare la romana all'altare. Al momento, però Giulia sarebbe poco propensa e la ragazza ha spiegato anche i motivi delle sue perplessità.

Il fidanzato di Giulia emozionato ad un matrimonio

'Sono molto preoccupata perché Carlo ieri si è stra-emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani' ha detto Giulia ai suoi follower con i quali è solita intavolare discorsi riguardanti tutti gli argomenti. Stavolta, però il discorso si riferisce alla sua vita privata e ciò ha incuriosito molto chi la segue. Insomma, pare proprio che il rampollo della famiglia Beretta voglia che presto l'influencer diventi ufficialmente sua moglie, alla faccia delle voci di crisi che circolavano nei giorni scorsi.

'Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…', ha però poi aggiunto De Lellis ha frenato così in poche parole l'entusiasmo non solo del fidanzato ma anche dei suoi affettuosi follower che non vedono l'ora di vedere la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne con l'abito bianco.

Ma a quanto pare dovranno ancora attendere un poco di tempo prima che ciò avvenga.

Il divertente momento del lancio del bouquet

Giulia, felicemente fidanzata con Carlo dal 2020, ha poi raccontato un altro momento particolare del matrimonio. Al momento del lancio del mazzo da sposa, ad avere l'onore di raccoglierlo è stata Ludovica Bizzaglia, l'attrice che ha interpretato Anita in Un Posto al Sole.

Ricordando ironicamente all'amica che adesso ha un anno di tempo per sposarsi, secondo quanto vuole la tradizione, Giulia ha scherzato affermando che Carlo avrebbe voluto che il mazzo le finisse in testa. 'Ti sei salvato pure a questo giro', ha scherzato l'influencer rivolgendosi a Beretta.

Insomma, tra i due fidanzati si respira aria di felicità e complicità.

Nessun problema o difficoltà per la coppia, che adesso può viversi in tranquillità il periodo estivo dopo che Giulia ha dovuto affrontare per la seconda volta a stretto giro il Covid. Chissà poi che Carlo non sorprenda Giulia con una romantica proposta di nozze, annullando così tutte le reticenze della bella romana. In ogni caso, qualunque cosa accada Giulia non mancherà di informare i suoi follower sui prossimi risvolti.