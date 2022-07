Iniziano a trapelare le prime informazioni certe sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, quella che esordirà su Canale 5 a metà settembre. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che il reality show si prepara a tornare con una stagione che batterà tutti i record. Confermato, inoltre, il doppio appuntamento settimanale e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Aggiornamenti sul ritorno del Grande Fratello Vip

Mancano meno di tre mesi all'esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Salvo colpi di scena, il programma dovrebbe tornare in onda il 19 settembre.

A oggi si sanno già un bel po' di cose sulla nuova stagione e sul cast che vi parteciperà.

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, l'ad Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che la rete punta tantissimo sul reality show condotto da Alfonso Signorini, tant'è che gli ha affidato due prime serate settimanali a partire dal prossimo autunno.

Interpellato sulle sorprese che il format potrebbe ancora regalare ai telespettatori, il dirigente ha detto: "I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere".

"Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata" ha aggiunto l'imprenditore, facendo una battuta sul parere negativo che il conduttore potrebbe avere a riguardo.

La programmazione del Grande Fratello Vip 7

Anche se non l'ha detto palesemente, è chiaro che Pier Silvio Berlusconi stesse cercando di anticipare che la settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe durare più della precedente. Se la scorsa primavera si è conclusa la più lunga stagione del reality Mediaset (in onda per sei mesi esatti, da settembre a marzo), quella che debutterà a breve su Canale 5 dovrebbe battere questo record.

Chi entrerà nella casa più spiata d'Italia dopo l'estate, dunque, dovrebbe essere già a conoscenza del fatto che potrebbe rimanerci per oltre mezzo anno, cosa che i concorrenti del recente passato hanno scoperto soltanto a format già iniziato (con una comunicazione ufficiale del prolungamento).

Un'altra anticipazione, che è già trapelata sulla trasmissione di Alfonso Signorini, è quella sulla collocazione del programma nel palinsesto autunnale della rete.

Infatti è confermato il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì sera.

I possibili concorrenti del GF Vip

In queste ore, inoltre, sono stati confermati anche i nomi delle due opinioniste del GF Vip 7. A commentare e giudicare i vipponi, saranno la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Per quanto riguarda i concorrenti, tre nomi sembrano favoriti sugli altri: la cantante Chadia Rodriguez, l'influencer Asia Gianese e Antonino Spinalbese sarebbero i principali candidati al ruolo di inquilini della casa più spiata d'Italia.

L'annuncio ufficiale del cast, però, non dovrebbe avvenire prima di fine agosto, anche perché la prima diretta è prevista per metà settembre e manca ancora troppo tempo per svelare i nuovi protagonisti.

In rete, però, sta circolando il rumor secondo il quale Belen Rodriguez non sarebbe contenta della partecipazione del suo ex al reality Mediaset. Secondo Alessandro Rosica, infatti, la soubrette potrebbe diffidare sia il padre di sua figlia, che il programma dal parlare di lei e della piccola Luna Marì.