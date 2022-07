Il Grande Fratello Vip 7 torna in onda da settembre su Canale 5 e non mancano i retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

Al momento sono ben 24 i personaggi famosi che sarebbero in lizza per poter varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e mettersi in gioco per vivere questa nuova esperienza.

Tra i nomi circolati spicca quello della conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa e quello di Carolina Marco, in passato già concorrente della versione "Nip" del reality show.

I retroscena sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che anche quest'anno il programma andrà in onda con doppio appuntamento settimanale su Canale 5.

La messa in onda è prevista a partire dal 12 o 19 settembre e, come svelato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023, quella di quest'anno potrebbe battere un nuovo record assoluto di durata.

Il GF Vip 7, quindi, potrebbe andare ben oltre il mese di aprile e toccare una durata a dir poco monstre.

In attesa di scoprire quali sono le novità messe a punto dagli autori del reality show di Canale 5, l'attenzione è incentrata sui concorrenti che sono attualmente in lizza per entrare a far parte del cast di questa settima edizione.

La lista dei 24 concorrenti in lizza per il GF Vip 7

La lista degli aspiranti gieffini comprende al momento 24 nomi e tra questi spicca il nome di Rita Dalla Chiesa. L'ex conduttrice di Forum sarebbe in pole position per mettersi in gioco a partire da settembre e, in una recente intervista, non ha nascosto che ci sono stati dei contatti con Alfonso Signorini.

Tra i nomi in lizza spicca anche quello di Carolina Marconi, l'ex protagonista del reality show, che da poco ha sconfitto un brutto male.

Nella lista dei 24 concorrenti in lizza per questa settima edizione del GF Vip, c'è anche il nome di Alvaro Vitali e quello di Antonella Ferrari, così come le porte della casa di Cinecittà potrebbero accogliere anche Antonella Fiordelisi e Antonio Razzi.

Chi c'è in lizza per il Grande Fratello Vip 7

Dal prossimo settembre, Alfonso Signorini potrebbe accogliere nella casa più spiata d'Italia anche Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e la giovane influencer, Asia Gianese.

Tra i candidati in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 7 ci sono anche: Chadia Rodriguez, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi, Federico Fashion Style, Gigliola Cinquetti, Gegia, Fiordaliso, Guendalina Canessa, Max Felicitas, Vera Gemma e Jeda Fidal.

E poi ancora nella lista dei 24 aspiranti concorrenti figurano anche l'ex tronista Giulio Raselli, Leonardo Tumiotto, Manuela Arcuri, Pamela Prati e Patrizia Groppelli.