Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, inizia a prendere forma. Grazie agli indizi che sta fornendo Alfonso Signorini sui social network, si conoscono i nomi dei presunti primi concorrenti, quelli che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa lunedì 12 settembre. Ultime celebrità accostate al reality Mediaset, sarebbero il figlio di Diego Maradona e l'influencer Antonella Fiordelisi.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Mancano meno di due mesi all'esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni, infatti, è trapelata una notizia attesissima dai telespettatori, quella sulla data in cui andrà in onda la prima puntata.

I siti d'informazione, dunque, nelle ultime ore hanno svelato che Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality Mediaset lunedì 12 settembre. Con una settimana d'anticipo rispetto al previsto (si parlava del 19 come giorno ideale per il debutto), il format di Canale 5 si prepara a far compagnia al pubblico per molti mesi.

Visto che quella che sta per essere trasmessa sarà la stagione più lunga della storia, saranno tantissimi i personaggi famosi che entreranno nella casa: il cast, dunque, inizialmente dovrebbe essere composto da una ventina di celebrità, che aumenteranno notevolmente col passare delle settimane di reclusione tra le mura di Cinecittà.

I primi inquilini del Grande Fratello Vip

Ad oggi, martedì 19 luglio, circolano già i nomi di alcuni presunti futuri abitanti della casa. In queste settimane, infatti, Signorini ha usato i social network per spoilerare i concorrenti già certi, e l'ha fatto mostrando degli oggetti legati alla vita e alla personalità degli stessi.

Decifrando gli indizi che ha dato il presentatore, i giornalisti sono arrivati alla conclusione che parteciperanno, probabilmente, al Grande Fratello Vip 7: la rapper Chadia Rodriguez, il tiktoker George Ciupilan, la showgirl Pamela Prati, l'ereditiera Ginevra Lamborghini, il calciatore Diego Armando Maradona Jr e l'influencer Antonella Fiordelisi.

Quando mancano un paio di mesi al debutto, sono stati svelati pochi protagonisti ma già tutti molto chiacchierati. I fan, ad esempio, hanno storto il naso per il possibile ritorno nella casa della soubrette sarda (alla sua seconda esperienza da vippona), ma anche per la scelta di puntare su giovani poco noti come l'ex alunno de Il Collegio.

Curiosità, invece, per l'eventuale esordio del figlio del campione argentino, un ragazzo con una storia struggente ed emozionante che potrebbe conquistare il pubblico.

Chi non parteciperà al Grande Fratello Vip

Per alcun personaggi famosi che dovrebbero essere nel cast del Grande Fratello Vip 7, ce ne sono altri che i giornalisti stanno togliendo dall'elenco dei possibili concorrenti della nuova edizione.

Il web, ad esempio, in queste ore ha fornito una breve lista delle celebrità che sicuramente non varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nel prossimo futuro.

Anche se sono stati accostati al reality di Canale 5, non ne saranno protagonisti: la star argentina Brenda Asnicar, l'opinionista Patrizia Groppelli, l'ex tronista Giulio Raselli e Elisa Esposito.

Quest'ultima è nota esclusivamente come la "maestra di corsivo", ovvero la ragazza che su Tik Tok insegna come parlare al meglio questo particolare linguaggio che sta spopolando soprattutto tra i giovanissimi.

La prima puntata del GF Vip 7, dunque, andrà in onda lunedì 12 settembre, giorno in cui debutterà l'edizione più lunga della storia del programma Mediaset. Un rumor ancora tutto da confermare, sostiene che nel 2023 il format potrebbe concludersi nel mese di maggio.