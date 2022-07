L'11 luglio la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha monopolizzato non solo il mondo del Gossip, ma anche quello dei social, con i nomi dei diretti interessati in cima al trend topic di Twitter. Un argomento che, soprattutto dalla cronaca rosa, non veniva trattato da tempo, dopo le smentite sulla rottura del febbraio scorso.

Nessuno ha mai messo in dubbio il loro amore, nemmeno nel 2005, quando poco prima del loro matrimonio scoppiò una vera bomba mediatica. Flavia Vento, infatti, concesse un'intervista a un settimanale, dichiarando di aver trascorso una notte d'amore con Francesco Totti.

Quest'ultimo smentì, le nozze si fecero e Flavia Vento venne etichettata come una "sfascia famiglie", e dietro lo scandalo spuntò il nome di Fabrizio Corona.

Totti, anni dopo, espone la sua versione dei fatti nel suo libro, raccontando di aver conosciuto Flavia Vento, ma che con lei non c'è stata nessuna "notte incriminata". Mentre Blasi si vendica di Corona nell'ottobre del 2018, durante una puntata del Grande Fratello Vip in cui lui è ospite per far visita alla fidanzata di allora Silvia Provvedi. Senza mezzi termini, durante la diretta, parte lo sfogo di Ilary: "Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. Tutta Italia ha capito che tu fai crei e disfi gli scoop come piace a te".

La presunta storia di Totti con Noemi Bocchi

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è mai stata realmente intaccata da gossip su presunti tradimenti fino al 2022, quando si ipotizza una separazione anche a causa di una relazione extraconiugale che l'ex Capitano della Roma avrebbe instaurato con Noemi Bocchi. I due vengono beccati insieme in diverse occasioni, lei viene paparazzata anche allo Stadio Olimpico di Roma seduta qualche seggiolino dietro Francesco Totti.

Anche in questo caso, Francesco Totti ha smentito la presunta crisi.

Lei è separata (è l'ex moglie di Mauro Caucci, team manager del Tivoli Calcio), ha due bambini e parrebbe che la scintilla con Totti fosse scoccata durante una partita di padel. Il settimanale Chi, con una serie di scatti, avrebbe documentato un incontro avvenuto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi due giorni prima dell'annuncio della separazione.

L'uomo misterioso di Ilary

Le indiscrezioni di Chi parlano anche di una relazione che Ilary Blasi avrebbe con un "aitante giovane" frequentato durante le trasferte a Milano per L'Isola dei famosi. Si vocifera anche di alcuni presunti messaggi compromettenti scoperti da Totti. Le sono stati attribuiti dei flirt, tra cui uno con Luca Marinelli, ma è stata la stessa Ilary Blasi a smentire la voce durante l'ospitata a Verissimo: "Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. Hanno dato due persone vicine a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco".

L'attore nelle ultime ore è stato accusato dai social, senza alcuna prova, di essere la causa della fine tra Totti e Blasi. Luca Marinelli è anche sposato con l'attrice tedesca Alissa Jung e al momento non ci sono elementi validi che potrebbero ipotizzare un'eventuale crisi tra i due.