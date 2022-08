Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in onda da settembre in prima visione assoluta Rai, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Gloria che, dopo aver confessato quel reato commesso diversi anni prima, si ritroverà costretta a dover scontare la sua pena in carcere.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, dopo essere stata l'artefice del ricatto che ha messo alle strette Gloria, si ritroverà a fare i conti con una severa punizione da parte di sua mamma.

Gloria finisce in carcere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gloria, dopo essersi costituita per aver aiutato una donna a praticare l'aborto, sarà costretta a pagare il suo conto con la giustizia, dato che nell'Italia degli anni Sessanta era considerato a tutti gli effetti un reato.

Di conseguenza Gloria verrà arrestata e incarcerata: la mamma di Stefania pagherà così la sua pena, anche se potrà contare sul sostegno di sua figlia che non si arrenderà facilmente.

Stefania, infatti, passerà la sua estate a scrivere un libro, all'interno del quale racconterà proprio la storia di sua mamma.

Stefania lotta per sua mamma Gloria

Lo scopo di Stefania sarà quello di attirare l'attenzione sulla vicenda di sua mamma e in questo modo farla scarcerare per permetterle di tornare di nuovo in piena libertà.

Riuscirà Stefania nel suo intento e quindi si ricongiungerà con sua mamma nel corso della settima, attesissima stagione della soap opera Rai?

La risposta a partire da settembre su Rai 1.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci saranno delle novità anche per Gemma.

Gemma punita dalla mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

La figlia di Veronica è stata l'artefice della condanna di Gloria dato che, per mezzo del suo "sporco ricatto", ha costretto la mamma di Stefania a prendersi le sue responsabilità e a fare i conti con quella condanna.

Veronica, per tale motivo, deciderà di punire sua figlia e di darle una lezione esemplare. Le anticipazioni delle nuove puntate di settembre rivelano che Gemma trascorrerà tutta l'estate in convento e sua mamma non avrà intenzione di farla tornare al più presto.

Il motivo? Marco e Stefania stanno preparando la loro festa di fidanzamento e Veronica non vuole che Gemma partecipi all'evento, il quale potrebbe scatenare nuovamente la sua rabbia contro la coppia.