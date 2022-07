Vittorio Conti alle prese con una "guerra" interna al negozio ne Il Paradiso delle signore 7. Le anticipazioni del mese di settembre rivelano che si partirà subito con un bel po' di colpi di scena e, fin dal primo momento, le trame della soap opera entreranno subito nel vivo.

I riflettori saranno puntati sulle vicende di Vittorio che, in questa nuova stagione, si ritroverà ad avere a che fare con una nuova socia in affari.

Trattasi della contessa Adelaide che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, darà del filo da torcere a Conti.

Vittorio e Adelaide alla guida del negozio: anticipazioni Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che si ripartirà dalla nuova collaborazione tra Vittorio e Adelaide.

La contessa Di Sant'Erasmo, dopo aver ottenuto le quote per la gestione del celebre magazzino, si ritroverà a dover collaborare con Conti e fin dal primo momento non mancheranno le tensioni.

Appena arriverà in negozio, la contessa mostrerà di avere subito le idee molto chiare: il suo scopo sarà quello di mettere in cattiva luce la sua nuova nemica, la stilista Flora Ravasi.

La vendetta di Adelaide scatena una 'guerra'

Dopo che Umberto Guarnieri ha scelto di troncare il suo rapporto con Adelaide per uscire allo scoperto con Flora, ecco che la contessa dimostrerà di avere il "dente avvelenato" nei confronti del commendatore e sarà pronta a punire non solo lui ma anche la sua dolce metà.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che Adelaide, avendo anche lei potere all'interno del negozio, proverà in tutti i modi a far cacciare la stilista ed estrometterla così dal suo incarico.

In questo modo, quindi, Adelaide proverà in tutti i modi a far licenziare definitivamente Flora Ravasi e farle perdere così il suo ambito posto di lavoro all'interno del magazzino.

Un piano "crudele" che, tuttavia, creerà non pochi problemi allo storico proprietario Vittorio Conti, da sempre attendo a tutte le dinamiche.

Vittorio alle prese con una 'guerra' da gestire: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 di settembre

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vittorio si ritroverà a dover gestire e affrontare una vera e propria "guerra" che nascerà all'interno del negozio e che potrebbe minarne la produttività e anche il clima familiare che si è venuto a creare tra i vari collaboratori e dipendenti.

Insomma, l'arrivo della contessa potrebbe rivelarsi un vero e proprio terremoto per il negozio e in primis per Vittorio Conti, che dovrà essere pronto a gestire questa "guerra".

Riuscirà a far sì che la contessa molli la presa nei confronti di Flora? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda da settembre in poi nel pomeriggio di Rai 1.