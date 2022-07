Tina Amato non torna, almeno per il momento, nel cast de Il Paradiso delle signore 7. La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 riaprirà i battenti a metà settembre, con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Le riprese sono cominciate già da un bel po' di settimane e tra gli assenti sul set spicca il nome dell'attrice Neva Leoni, che veste i panni della figlia di Agnese.

Tuttavia i fan di Neva possono stare tranquilli, perché ben presto avranno comunque modo di rivederla in tv, ma questa volta sulle reti Mediaset.

L'attrice di Tina Amato non ci sarà ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 anche quest'anno si conferma come uno dei più attesi da parte del pubblico della rete ammiraglia Rai.

Le sorprese non mancheranno e in occasione della presentazione dei palinsesti della tv di Stato sono state svelate le prime anticipazioni su quello che succederà in questo nuovo capitolo.

Tra i nomi che comporranno il cast della settima stagione non figura quello di Neva Leoni: l'interprete di Tina Amato non sarà presente, dopo che insieme al suo amato Sandro Recalcati ha scelto di ritornare di nuovo a Londra e proseguire il loro percorso di vita insieme.

Il passaggio a Mediaset dell'attrice di Tina ne Il Paradiso delle signore

L'assenza di Neva Leoni, che da qualche giorno è convolata a nozze con il suo compagno, non passerà inosservata nel nuovo capitolo de Il Paradiso delle signore, ma i fan possono stare tranquilli, perché avranno comunque modo di vederla sul piccolo schermo nel corso della prossima stagione televisiva.

Questa volta, però, l'attrice di Tina Amato non sarà protagonista sulle reti Rai, bensì passerà su quelle Mediaset.

In queste ore è stata proprio Neva Leoni a pubblicare sui social uno scatto con il quale ha annunciato il suo prossimo impegno professionale, che la vedrà protagonista su Canale 5.

L'attrice, infatti, sarà nel cast de Il Patriarca, una nuova serie in sei puntate prodotta da Taodue, che avrà come protagonista Claudio Amendola.

Vittorio Conti ritrova l'amore nel corso de Il Paradiso delle signore 7?

Tornando invece alle novità de Il Paradiso delle signore 7, va segnalato che ci sarà una new entry che non passerà inosservata.

Nel corso delle prossime puntate della soap pomeridiana di Rai 1 ci sarà l'arrivo di Matilde Di Sant'Erasmo, una donna d'affari che darà una mano alla contessa Adelaide nella gestione del negozio.

Matilde, col passare del tempo, finirà per instaurare un rapporto speciale anche con Vittorio Conti e non si esclude che tra i due possa sbocciare l'amore in questa settima stagione.