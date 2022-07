La settima stagione de Il Paradiso delle Signore comincerà nel mese di settembre sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni autunnali del 7° capitolo della soap opera nostrana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, svelano che l'attore Massimiliano Davoli interpreterà Tancredi Di Sant'Erasmo, il fratello maggiore di Marco (Moisé Curia). Tancredì vestirà i panni di abile avvocato nonché di dongiovanni, facendo invaghire di sè diverse Veneri del grande magazzino lombardo. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, lo sbarco del giovane Di Sant'Erasmo a Milano potrebbe essere legato a stretto giro al consanguineo, magari proprio per le eventuali nozze che quest'ultimo deciderebbe di celebrare con la sua amata Stefania Colombo (Grace Ambrose).

Marco, difatti, potrebbe chiedere a Tancredi di essere il testimone del suo probabile matrimonio con la figlia di Ezio (Massimo Poggio).

Tancredi potrebbe divenire l'avvocato difensore di Gloria

La prossima stagione dell'amato sceneggiato della prima rete Rai inizierà presumibilmente con Gloria Moreau (Lara Komar) alle prese con alcune beghe legali dopo essersi costituita alle Autorità negli episodi conclusivi de Il Paradiso delle Signore 6.

Oltre a perdere, almeno momentaneamente, il ruolo da capocommessa dell'atelier a favore di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), la mamma di Stefania potrebbe dover sostenere un processo o, nel peggiore dei casi, finire dietro le sbarre.

Qualora tale ipotesi dovesse diventare realtà, Marco chiederebbe al fratello Tancredi di divenire l'avvocato difensore di Gloria, così da cercare di regalare a Colombo jr la gioia di poter nuovamente vedere libera la madre.

Marco potrebbe chiedere a Tancredi di fargli da testimone di nozze

Dopo aver tanto sofferto per tenere viva la fiammella del loro amore, Marco e Stefania potrebbero decidere di consacrare la loro unione sentimentale decidendo di sposarsi.

Facile intuire come tale eventualità non sarebbe affatto gradita a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la quale cercherebbe in ogni modo di far sì che la sorellastra e l'ex fidanzato non compiano un passo così importante per la loro coppia.

L'amore tra il rampollo di casa Di Sant'Erasmo e l'aspirante giornalista, però, si è dimostrato sovente granitico e capace di sopportare anche i pesanti colpi bassi della cavallerizza del Circolo.

Qualora Stefania e Marco dovessero sposarsi, nel 7° capitolo della fiction daily, quest'ultimo potrebbe chiedere al consanguineo di fargli da testimone di nozze e, nonostante i dissidi pregressi, Tancredi accetterebbe di buon grado tale proposta.