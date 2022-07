Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe esserci il ritorno di Marta Guarnieri. L'attesissima settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

L'appuntamento è in programma dalle 16 alle 16:45 con i nuovi episodi che avranno come protagonista, in primis, il dottor Vittorio Conti. Per lui arriveranno delle novità da affrontare dal punto di vista lavorativo, ma ci saranno anche delle importanti novità dal punto di vista sentimentale.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso 7: cosa succederà a Vittorio Conti

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 vanno avanti a tamburo battente e proseguiranno ancora per buona parte di questa calda estate.

Tra i volti di spicco della soap tornerà ad esserci Vittorio Conti che, nelle nuove puntate della soap, sarà impegnato ad affrontare una delle sfide più difficili di sempre: gestire il negozio assieme alla contessa.

Sì, perché Adelaide diventerà la nuova co-proprietaria del negozio e fin dal primo momento darà filo da torcere al dottor Conti, complice il suo desiderio di vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri.

E così, per punire il suo ex amante, la contessa proverà in tutti i modi a far licenziare Flora Ravasi e farle perdere così il posto da stilista all'interno del negozio.

Un nuovo amore per Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire se ciò accadrà, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà spazio anche per una novità dal punto di vista sentimentale per Vittorio.

A svelarla è stato l'attore Alessandro Tersigni che, in una recente intervista, ha svelato che gli sceneggiatori lo hanno informato del fatto che presto arriverà la sua dolce metà nella soap.

Insomma, per Vittorio arriverà il momento di ritrovare il sorriso dopo un periodo decisamente non facile, durante il quale ha dovuto fare i conti con l'addio di sua moglie Marta Guarnieri, che scelse di trasferirsi in America e di troncare così la loro relazione.

Marta potrebbe ricomparire nella vita di Vittorio ne Il Paradiso 7

Ma chi sarà la nuova fiamma di Vittorio? L'attore non si è sbilanciato più di tanto ma, rispondendo alle domande dei vari curiosi e appassionati de Il Paradiso delle signore 7, non ha escluso a priori che possa essere la sua "ex" moglie (sebbene i due non siano separati).

E così, nelle nuove puntate della settima stagione, non va escluso a priori un possibile ritorno in scena di Marta Guarnieri. La figlia del commendatore Umberto, quindi, potrebbe riaffacciarsi in città e ricomparire così nella vita di suo marito.