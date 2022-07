L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da metà settembre su Rai 1 e le nuove puntate della soap opera si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che in questo settimo capitolo si ritroverà diviso tra tre donne. Trattasi di Adelaide, Flora e la new entry Matilde che, a differenza delle altre due, potrebbe portare il proprietario del celebre grande magazzino a mettere una pietra sopra al passato in merito alla sua tormentata storia d'amore con Marta Guarnieri.

Vittorio diviso tra tre donne nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre

Nel dettaglio le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che, in queste nuove puntate della soap, Vittorio dovrà gestire le intemperanze della sua "nuova collega".

Trattasi della contessa Adelaide che, dopo essere entrata in possesso delle quote del negozio che appartenevano a Dante Romagnoli, si ritroverà ad avere voce in capitolo nella gestione del negozio, che fino a qualche tempo fa era gestito con successo da Vittorio e da Umberto Guarnieri.

Questo nuovo incarico permetterà alla perfida contessa di potersi prendere la sua rivincita nei confronti del commendatore Guarnieri, che ha scelto di chiudere la loro relazione per uscire allo scoperto con Flora Ravasi.

La guerra della contessa Adelaide ne Il Paradiso 7 di settembre

Flora infatti, da un po' di tempo, è la nuova stilista del Paradiso delle signore: ha conquistato Vittorio e le clienti del negozio grazie al suo brio e alla sua bravura, con la quale ha saputo intercettare il gusto delle affezionate signore.

Adesso, però, Adelaide punterà a farla fuori dal suo incarico: il suo obiettivo primario, in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, sarà quello di farla licenziare e in questo modo colpire indirettamente anche Umberto Guarnieri.

Di conseguenza Vittorio Conti si ritroverà a dover gestire una "guerra" che nascerà all'interno del grande magazzino, complici le richieste della contessa che vuole sbarazzarsi della presenza di Flora Ravasi.

Arriva Matilde e farà breccia su Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre ci sarà spazio anche per l'arrivo di una nuova protagonista femminile, che si ritroverà ad avere un feeling speciale con Vittorio.

Trattasi di Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, una parente della contessa che arriverà in città per aiutarla nella gestione del grande magazzino.

In questo modo Vittorio si ritroverà a dover gestire non solo la "faida" tra Adelaide e Flora, ma anche le richieste della new entry Matilde.

Col passare dei giorni, però, tra Vittorio e Matilde nascerà un legame decisamente inatteso: i due si ritroveranno a trascorrere sempre più tempo insieme e potrebbe essere proprio Sant'Erasmo a far voltare pagina a Conti, portandolo così a dimenticare la fine della sua relazione con la moglie Marta.