Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste per l'autunno 2022 su Rai 1, ci sarà spazio per le vicende legate al percorso di Gloria.

Dopo aver rischiato di finire in carcere dove doveva scontare la sua pena, ecco che la donna tornerà nuovamente in libertà, come testimonia anche il rientro in punta stabile sul set dell'attrice Lara Komar, che presta il volto alla ex moglie di Ezio Colombo.

Un ritorno molto atteso dagli spettatori e fan della soap opera, i quali sperano in un lieto fine per la coppia composta da Ezio e Gloria.

Gloria presente nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, al termine dell'ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, Gloria aveva scelto di auto-denunciarsi alla Polizia per quel reato compiuto diversi anni prima.

Di conseguenza, tenendo conto che l'aborto era considerato un vero e proprio reato nell'Italia degli anni '60, Gloria ha rischiato di finire dietro le sbarre per diverso tempo.

Tuttavia, la presenza di Gloria nel cast della nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 è confermata: l'attrice è riapparsa sul set pronta a girare le nuove scene che la vedranno protagonista nel corso della stagione autunnale.

Gloria ritrova la figlia Stefania e il suo ex Ezio

Insomma, Gloria non sarà in carcere e, non si esclude, che possa essere stato proprio il suo ex marito Ezio Colombo a darle una mano per poterle permettere di tornare al più presto in libertà, facendo in questo modo anche un regalo a sua figlia Stefania.

Mamma e figlia, infatti, da poco hanno ripreso in mano le redini del loro rapporto ed entrambe sono desiderose di conoscersi meglio e di recuperare tutto il tempo che hanno perso nel corso degli anni.

Ma, durante le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe esserci anche un atteso ritorno di fiamma per l'ex capo-commessa del negozio guidato da Vittorio Conti.

Ezio potrebbe tornare con Gloria nel corso de Il Paradiso 7

Tra Gloria ed Ezio, infatti, potrebbe riaccendersi la fiamma della passione e i due potrebbero decidere di riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale, interrotto un po' di anni prima.

Del resto, già nel corso della passata stagione della soap, Ezio aveva messo in discussione il suo legame con la nuova compagna Veronica.

I due dovevano convolare a nozze ma, dopo il ritorno della sua ex moglie e dopo aver scoperto alcune bugie di Veronica, Ezio aveva scelto di prendersi del tempo, rimandando a data da destinarsi il fatidico matrimonio.

Non si esclude, quindi, che nel corso de Il Paradiso delle signore 7, Ezio possa decidere di voltare pagina definitivamente e concedersi una seconda chance con la mamma di sua figlia Stefania.