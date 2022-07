Mancano meno di due mesi al ritorno della nuova stagione Il Paradiso delle Signore, che torna su Rai 1 a partire dalla prima metà di settembre. Gli attori sono sul set per girare le nuovissime puntate inedite, che vedranno l'entrata di nuovi personaggi pronti a scombinare le trame. Ci saranno due Veneri, molto diverse tra loro, il misterioso e affascinante Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e Matilde, anch'essa appartenente alla famiglia di Adelaide.

Ovviamente, si partirà dalle trame rimaste in sospeso a fine maggio, che di carne al fuoco ne hanno parecchia, a cominciare dalla scelta - alquanto coraggiosa - di Umberto di vivere la sua storia d'amore con Flora Ravasi, considerata all'inizio una mina vagante per via del segreto sulla morte di Achille (e che ancora rimane tale) che quasi costò la prigione a lui e alla contessa, fuggita tra l'atro da Milano per paura di finire nelle fredde celle, lasciando il tepore e i comodi divani di Villa Guarnieri.

Ma nella nuova stagione, che ne sarà di Umberto, visto che Adelaide gli ha soffiato le quote del Paradiso? Sui social, i fan sono attivissimi.

Il Paradiso delle Signore 7, Umberto perde il suo patrimonio?

Su Instagram, in una delle pagine più attive che si occupano della soap (seguita e commentata anche dagli stessi attori e sulla quale vengono postate le clip del regista Luca Barra), è emersa una spinosa questione.

Sappiamo che Umberto ha scelto Flora, consapevole - o forse no - a che cosa sarebbe andato incontro. Adelaide si è mostrata fredda, ma solo per essere pronta alla sua vendetta. Ora è lei che ha le quote e che ne è del patrimonio del commendatore?

E, altra questione non da poco, se lascerà la Villa, dove andrà ad abitare?

Sulla pagina Instagram i fan si sono impegnati a fare ipotesi, alcune delle quali decisamente divertenti e non così assurde.

Umberto e Flora nelle mani di Adelaide, Il Paradiso 7

La contessa, come si legge dalle anticipazioni ufficiali Rai presentate nel palinsesto 2022/2023, metterà in atto la sua vendetta ai danni di Flora, colpendola nel suo amato lavoro da stilista.

Cosa toccherà invece a Umberto? I fan hanno immaginato che il commendatore diventi povero: ''Inizierà a fare la pubblicità dello shampoo'', riferendosi alla sua chioma sempre fluente e perfetta.

E poi ancora, un altro epilogo per il povero commendatore, magari alla ricerca di una casa di ringhiera insieme alla sua Flora: ''Ovunque viva, le unità cinofile della contessa lo troveranno''. Insomma, un futuro non proprio roseo quello immaginato dagli affezionati della soap, che non sembrano credere al detto ''due cuori e una capanna'', o almeno non tutti.