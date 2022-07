Per Vittorio Conti potrebbe arrivare la svolta ne Il Paradiso delle signore 7. Il proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo si ritroverà a dover affrontare un bel po' di cambiamenti nel corso delle nuove puntate previste da settembre in poi su Rai 1.

Uno di questi potrebbe avere a che fare anche con l'arrivo di una nuova fiamma. Non si esclude infatti che, dopo un lungo periodo trascorso da solo dal punto di vista sentimentale, per Conti potrebbe arrivare una nuova donna in grado di fargli battere il cuore e portarlo così a "dimenticare" quel difficile passato.

Vittorio e Adelaide diventano soci: anticipazioni Il Paradiso 7 autunno

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che per Vittorio arriverà il momento di fare i conti con delle novità importanti, che riguarderanno la sua sfera lavorativa e anche quella privata.

Al centro delle nuove trame ci sarà la collaborazione tra Vittorio e Adelaide che, in questa settima stagione, diventeranno soci in affari.

La contessa Di Sant'Erasmo, infatti, diventerà la nuova comproprietaria del grande magazzino dopo aver "fatto fuori" Umberto Guarnieri, impossessandosi con l'inganno delle sue quote che le sono state cedute da Dante Romagnoli.

Nuovo amore per Vittorio Conti ne Il Paradiso 7 a settembre?

Anche lei, quindi, avrà voce in capitolo in merito a tutte le decisioni che verranno prese circa la gestione del Paradiso delle signore e per Vittorio non sarà affatto semplice gestire il "ciclone" Adelaide.

In queste nuove puntate, previste per la stagione televisiva 2022/2023, per Conti potrebbe arrivare anche il momento di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale.

Da diverso tempo, infatti, Vittorio non è legato a nessun'altra donna: dopo la fine del suo matrimonio con Marta ha avuto un timido avvicinamento alla cognata Beatrice e successivamente a Tina, ma con nessuna delle due è divampato l'amore.

Una nuova Venere conquisterà il cuore di Vittorio?

Ebbene, una nuova fiamma potrebbe arrivare nel corso della settima stagione.

Al momento, infatti, si sa che Vittorio stringerà un rapporto intenso con Matilde, una delle new entry de Il Paradiso delle signore 7, che aiuterà la contessa nella gestione del negozio.

Tuttavia, nel corso delle nuove puntate della prossima stagione, è previsto anche l'arrivo di due nuove Veneri e non si esclude che una di queste possa far breccia nel cuore del dottor Conti.

Le due nuove Veneri, che metteranno piede all'interno del negozio, si chiamano Clara ed Elvira. Entrambe single potrebbero far capitolare l'affascinante proprietario del Paradiso delle signore, portandolo ad archiviare per sempre la sua dolorosa separazione dalla moglie Marta.