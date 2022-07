Manca un terzo tassello che nessuno ha preso in considerazione nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore riguardo la vendetta di Adelaide. Le anticipazioni ufficiali rilasciate dall'Ufficio Stampa in occasione dei nuovi palinsesti 2022/2023 hanno confermato che l'algida contessa si vendicherà di Umberto e di Flora. Come poteva non essere altrimenti, visto che la sua dignità (ma anche il suo amore) sono stati calpestati?

Ma attenzione, perché c'è anche un altro personaggio che ha avuto un ruolo chiave in questa complicata faccenda. Si tratta di Ludovica, che Adelaide considera una figlioccia: l'ha aiutata, perdonata dopo l'assurdo inganno che avrebbe incastrato Federico per sempre, supportata quando perse tutto.

Come reagirebbe se venisse a sapere di essere stata tradita nel peggiore dei modi?

Il Paradiso delle Signore 7, Umberto e Flora tremano

Nelle nuove puntate della soap che andranno in onda a settembre su Rai 1, Adelaide sarà al fianco di Vittorio alla guida del grande magazzino. Il suo obiettivo non è certo quello di far andare bene gli affari, ma di sabotare il lavoro della giovane Ravasi. Infatti, come si legge nelle anticipazioni ufficiali Il Paradiso delle Signore, Flora sarà in pericolo e dovrà stare attenta a ogni suo passo, con l'ombra della contessa che incombe su di lei.

Che dire invece di Umberto, che ha lasciato tutto - Villa compresa - per inseguire il suo sogno d'amore con Flora? Adelaide ha in mano le sue quote e difficilmente pensiamo che gliele ridia.

Sarà difficile pensare a Guarnieri squattrinato, sempre che la contessa non lo punisca anche sul fronte amoroso, architettando qualche inganno dei suoi. Ma c'è di più.

Una terza donna nella vendetta di Adelaide

I più attenti si ricorderanno che Flora si è confidata solo con Ludovica, agli inizi della sua liaison con il bel commendatore.

C'è anche da dire che la bella Brancia aveva cercato di farla desistere, consigliandole vivamente di lasciare Villa Ravasi, ben conoscendo l'indole di Adelaide.

Ma c'è un ''ma'' grosso come una casa. Ludovica ha scelto di stare dalla parte di Flora, tradendo di fatto Adelaide: cosa succederà ora?

Ludovica pagherà il suo silenzio? Spoiler Il Paradiso 7

Adelaide non sa che Ludovica era già al corrente del rapporto tra Flora e Umberto ben prima che il commendatore facesse la sua scelta definitiva. Non osiamo immaginare il momento in cui tutto verrà a galla.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello sarà un uomo nuovo, visto che avrà studiato finanza. Una bella mossa di Adelaide potrebbe essere quella di convincere Barbieri a corteggiare una ragazza dell'alta società, così da spezzare il cuore a Ludovica che, anche se partita con Torrebruna, è ancora evidentemente innamorata di lui.