Le riprese de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà alla famiglia Colombo. Nelle ultime ore, su Instagram, sono trapelate fotografie scattate sul set della fiction di Rai 1 e, negli scatti sono presenti Gloria, Stefania, Ezio e Marco. In base alle immagini, Moreau non è in carcere, ma si sta recando in compagnia di sua figlia al negozio. Inoltre, fuori dall'atelier, ci sono anche il signor Colombo e Di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Stefania e Gloria vanno al negozio insieme

I drammi della famiglia Colombo della sesta stagione de Il Paradiso delle signore sembrerebbero essere soltanto un ricordo. Nella notte del 6 luglio, una persona dello staff della fiction di Rai 1 ha condiviso sul suo profilo social, alcuni scatti fatti sul set della soap opera pomeridiana. Nelle immagini del backstage si possono notare gli attori che prestano il volto ai personaggi della famiglia Colombo uniti e con loro c'è anche l'interprete di Marco Di Sant'Erasmo. La cosa interessante che si può notare nelle fotografie è che, nelle ultime riprese della nuova edizione, Gloria è libera e passeggia per Milano con sua figlia.

Il Paradiso delle signore 7: Ezio e Marco insieme a Gloria e Stefania

Gli scatti mostrano una delle prossime scene che andrà in onda sul piccolo schermo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, Gloria Moreau e Stefania arriveranno insieme, una accanto all'altra, al negozio di moda. Sul marciapiede dell'ingresso, inoltre, ci saranno anche Ezio Colombo e Marco Di Sant'Erasmo.

Sembrerebbe, pertanto, che la famiglia Colombo possa avere trovato serenità e sia riuscita a trovare l'unione persa anni prima. Al momento, però, non è chiaro se la relazione fra i due giornalisti proseguirà, né se i genitori di Stefania torneranno ad essere una coppia. L'unica cosa certa, attualmente, è che Gloria non sarà in carcere o, nel caso fosse andata, è riuscita a tornare in libertà.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Gloria, Ezio, Stefania e Marco

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore ci saranno alcuni nodi da sciogliere. In particolar modo, nell'ultima puntata della sesta stagione, Gloria era andata a costituirsi per liberare sua figlia dal ricatto di Gemma. Pertanto, a settembre, si scoprirà cosa è accaduto alla famiglia Colombo, a Veronica e sua figlia, nell'estate del 1963. In particolar modo, sarà interessante scoprire se la cavallerizza sarà riuscita a superare la delusione causata dalla rottura con Marco Di Sant'Erasmo. Inoltre, quando Gloria è andata a costituirsi, Moreau è tornata ad essere, legalmente, la moglie di Ezio e, pertanto, non è chiaro se il signor Colombo possa proseguire la relazione con la sua fidanzata.

In base alle immagini trapelate in rete, sembrerebbe che la famiglia Colombo sia unita e compatta e, quindi, non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa accadrà ai personaggi della fiction di Rai 1.