Il Paradiso delle signore è a rischio cancellazione dal palinsesto di Rai 1? Mancano sempre meno al debutto della settima stagione della soap opera del pomeriggio ma, intanto, trapelano delle indiscrezioni poco rassicuranti su quello che potrebbe essere il futuro della soap.

I fan gli episodi della soap, sono allarmati dalle voci legate ad una possibile cancellazione dal prossimo palinsesto della tv di Stato.

Su questo spinoso argomento, si è espresso anche Alessandro Cecchi Paone, senza nascondere che si tratterebbe di una grave perdita.

La soap opera Il Paradiso delle signore potrebbe in futuro chiudere i battenti?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato da settembre in poi su Rai. I protagonisti della soap opera sono impegnati con le riprese che li terranno occupati almeno fino alla fine di questo 2022.

Anche questa volta, la soap opera riuscirà a coprire l'intera durata della stagione televisiva 2022/2023, salvo poi andare in pausa per il periodo estivo, come è sempre accaduto nel corso di questi anni.

Eppure, quella che sarà in onda da settembre 2022 in poi, si vocifera che potrebbe essere l'ultima stagione di sempre della seguitissima soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Ipotesi cancellazione per Il Paradiso delle signore dal palinsesto di Rai 1

Da alcune settimane, infatti, circolano delle indiscrezioni poco rassicuranti legate al destino e al futuro della soap opera nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Si vocifera, infatti, che dopo la settima stagione la Rai potrebbe valutare l'ipotesi di accantonare Il Paradiso delle signore, per puntare su soap importate dall'estero (così come è accaduto questa estate con Sei Sorelle), in modo tale da ammortizzare i costi.

In questo modo, infatti, si andrebbe a risparmiare, dato che produrre una soap opera è decisamente più costoso rispetto al semplice acquisto di diritti per la messa in onda di altre già esistenti.

Cecchi Paone interviene sulle voci di chiusura de Il Paradiso delle signore

Voci che, in queste settimane, hanno allarmato moltissimo i numerosi fan e appassionati de Il Paradiso delle signore, i quali hanno chiesto spiegazioni anche all'esperto di tv, Alessandro Cecchi Paone.

Sebbene, al momento, non ci siano voci certe da parte della Rai, Cecchi Paone non ha nascosto che nel caso in cui la soap dovesse essere realmente cancellata dalla programmazione futura, sarebbe un durissimo colpo da accettare.

"La cancellazione sarebbe un duro colpo per la complessiva produzione italiana di fiction. Io tifo Il Paradiso!", ha ammesso Cecchi Paone.