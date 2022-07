Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Stando a quanto si apprende da NuovoTv, la 41enne romana potrebbe dire addio a Roma per trasferirsi a Milano. A convincere la 41enne potrebbe essere stata l'amica Silvia Toffanin, oltre ai motivi legati al lavoro. Dunque, Blasi potrebbe lasciare la casa situata nella Capitale.

I rumor

In principio si era parlato di un accordo legale trovato tra Ilary Blasi e l'ex marito Francesco Totti. Nel dettaglio, alla 41enne potrebbe andare un assegno di mantenimento a diversi zeri.

Inoltre, le quote delle due società a cui partecipa Ilary potrebbero essere liquidate da Totti. Per quanto riguarda la villa dell'Eur (quartiere di Roma) si era mormorato che rimanesse a Blasi.

In queste ore, però, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha svelato un presunto retroscena. Nello specifico, la presentatrice televisiva starebbe valutando di lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano. Ilary Blasi potrebbe andare a vivere in una casa vicino a Cologno Monzese, ovvero il quartier generale Mediaset. Ovviamente, insieme a lei andrebbero anche i tre figli avuti dall'ex capitano della Roma.

I motivi del presunto trasferimento

L'ex moglie di Francesco Totti potrebbe lasciare Roma per andare a vivere a Milano per motivi di lavoro.

In occasione della conduzione dell'Isola dei Famosi, la 41enne ha fatto la "pendolare" tra le due città. All'orizzonte, però, ci sarebbero nuovi impegni di lavoro per la conduttrice romana. Stando alle indiscrezioni, Blasi potrebbe condurre un programma con l'amica Silvia Toffanin (le due hanno iniziato la carriera insieme come Letterine di Passaparola - quiz game condotto da Gerry Scotti).

A proporre il trasferimento sarebbe stata la stessa compagna di Piersilvio Berlusconi, in modo da evitare continui spostamenti.

Totti e Blasi, parla l'amico dell'ex coppia

Lo scorso 19 luglio, a La Vita in Diretta, è intervenuto un amico di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il diretto interessato ha sostenuto che il matrimonio non sia affatto giunto al capolinea per un tradimento.

A tal proposito Alex Nuccetelli ha ribadito di non aver fatto da "Cupido" tra l'ex calciatore e la sua nuova fiamma. In merito agli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Nuccetelli ha specificato che Francesco Totti è sempre stato un uomo riservato anche quando era giovane e single: "Non si è mai vantato delle sue conoscenze".

Secondo l'amico dell'ex coppia, Francesco Totti e Ilary Blasi meritano un plauso perché in questi anni hanno cresciuto tre figli in modo genuino. Per quanto riguarda le nozze finite, il diretto interessato ha confidato che dopo 20 anni può accadere a tutti.