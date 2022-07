Quanto costa la vacanza lusso di Ilary Blasi in Tanzania? In questi giorni, dopo l'annuncio della separazione definitiva da Francesco Totti, la conduttrice è volata in Africa assieme ai suoi tre figli e alla sorella.

In questo modo, la padrona di casa dell'Isola dei famosi, ha provato a staccare un po' la spina da tutto il chiacchiericcio e il gossip che aleggia in queste ore sulla fine del suo matrimonio con l'ex calciatore della Roma.

E, sui social, Ilary Blasi si diverte a postare foto e video della sua vacanza lusso in Tanzania, in uno dei resort safari definito la "tenda safari più lussuosa del mondo".

Annunciato l'addio con Francesco Totti, Ilary Blasi vola in Tanzania per una vacanza da lusso

Nel dettaglio, poche ore dopo aver diramato il comunicato stampa ufficiale in cui annunciava la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai suoi tre figli.

La conduttrice si è recata al Serengeti Bushtops, un resort safari di lusso, immerso nella savana, che può essere raggiunto solo attraverso un aereo privato perché isolato rispetto a qualsiasi altro centro abitato.

Lo scopo del resort è proprio quello di catapultare i suoi ospiti all'interno del paesaggio selvaggio dell'Africa, mettendoli così a stretto contatto con la natura.

Ecco quanto costa la vacanza lusso di Ilary Blasi in Tanzania con i tre figli

Il campo risulta composto complessivamente da 12 lussuose suite, ognuna delle quali dotate di tutti i comfort, tra cui un idromassaggio esterno, servizio maggiordomo 24 ore 24, salone privato con camino, piscina e ristorante gourmet.

Ma quanto costa il soggiorno di Ilary Blasi e dei suoi figli all'interno di questo resort lusso in Tanzania?

Ebbene, il costo per trascorrere una notte all'interno della struttura sarebbe di circa 1620 dollari a persona per gli adulti e di 972 dollari per i più piccoli.

Considerando che l'ormai ex signora Totti si è recata in Tanzania assieme ai suoi tre figli, la cifra totale sarebbe superiore ai 5 mila dollari al giorno.

E così, con questa vacanza lusso, la conduttrice Mediaset ha scelto di prendersi un periodo di relax e di riposo, godendosi l'amore dei suoi tre figli che sono con lei in Africa.

I gossip sulla coppia Totti-Blasi dopo la separazione definitiva

Tanti i Gossip che ruotano intorno alla Blasi, legati anche a possibili nuove fiamme che avrebbero messo in crisi il suo matrimonio quasi ventennale con Totti.

Si vocifera, per esempio, che ci sarebbero stati dei messaggi "piccanti" tra Ilary e Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, che quest'anno dovrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip. Voci che, al momento, non sono state confermate ma neppure smentite dai diretti interessati.

Per quanto riguarda, invece, Francesco Totti, il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato degli scatti che lo ritraggono nei pressi dell'abitazione di Noemi Bocchi, colei che sarebbe considerata la sua nuova fiamma dopo l'addio finale che c'è stato con Ilary.