Maria Laura De Vitis terminata l'esperienza all'Isola 16 è tornata attiva sul proprio account social. Dopo aver attivato la funzione domande, l'ex naufraga ha deciso di rispondere ai quesiti più "gettonati". Tra le domande più frequenti, la 24enne ha svelato cosa accade in Honduras alle ragazze indisposte, ma ha anche parlato del bagno, della ceretta e di come i concorrenti fanno la doccia.

Le domande più frequenti

All'indirizzo di Maria Laura De Vitis sono arrivate moltissime domande riguardanti la partecipazione al Reality Show di Canale 5. I telespettatori dell'Isola dei Famosi, si sono mostrati curiosi soprattutto su come veniva curata l'igiene personale dei concorrenti.

Per esempio, un utente ha chiesto come fanno le ragazze indisposte in Honduras visto che non hanno a disposizione nulla. Un altro utente si è domandato se realmente i naufraghi effettuano i propri bisogni nella natura.

Un altro telespettatore ha voluto sapere come funziona con la doccia mentre un altro utente si è domandato come fanno i concorrenti a fronteggiare il problema della ricrescita dei peli.

La risposta dell'ex naufraga

Maria Laura De Vitis ha deciso di rispondere alle domande più frequenti, vista la curiosità dei suoi follower: "Ok tremila domande così...".

L'ex concorrente dell'Isola 16 ha ammesso di essersi fatta una risata al quesito riguardante la doccia: in Honduras, i concorrenti si lavano con l'acqua salata e la produzione mette a disposizione un sapone ecosostenibile che non inquina l'acqua del mare.

Per quanto riguarda la depilazione, la 24enne ha rivelato che ogni concorrente riceve una lametta che tiene stretta durante tutto il percorso.

Per quanto riguarda le ragazze indisposte, Maria Laura ha affermato cosa accade in Honduras: "Generalmente all'Isola dei Famosi il ciclo si ferma perché si mangia poco e si va in amenorrea".

Dunque, nessuna concorrente del parterre femminile ha problemi di quel tipo. In merito al bagno, l'ex naufraga ha confidato che tra gli alberi gli autori nascondono un secchio molto grande: tutti i partecipanti al reality show che non si sentono di fare i bisogni in mezzo alla natura, possono usufruire del secchio.

Il 'ricordo' più brutto per Maria Laura

L'ex concorrente dell'Isola 16 ha rivelato anche qual è stato il suo "ricordo più brutto" legato al reality show.

Senza giri di parole Maria Laura De Vitis ha menzionato la presenza dei mosquitos. La 24enne ha spiegato che quel tipo di insetti entrano anche nei vestiti: il prurito è insopportabile, perché dura 24 ore su 24. La stessa ex concorrente del reality show ha ricordato che è finita in infermeria proprio per colpa dei mosquitos.