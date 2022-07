Lda ha svelato di aver trovato l'amore dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane Luca D'Alessio è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima stagione del talent show di Canale 5, dove è riuscito ad arrivare ad un passo dalla finalissima.

Nonostante tutto, però, Lda ha trovato il vero successo fuori dalla scuola, dato che i suoi singoli continuano a scalare le classifiche di vendita. In una recente intervista fatta con la prof Lorella Cuccarini, Luca ha anche raccontato che ci sono delle novità dal punto di vista sentimentale.

Nuovo amore per Lda dopo l'esperienza ad Amici

A distanza di alcuni mesi dalla fine della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il giovane Lda si è raccontato a "cuore aperto" in una inedita intervista concessa a Lorella Cuccarini, sua prof all'interno della scuola.

Il figlio di Gigi D'Alessio ha ammesso che ci sono delle novità sul piano sentimentale, dato che una nuova fiamma ha fatto breccia nel suo cuore.

"Innamorato è un parolone. Tanto interessato a una persona sì, è una bellissima persona", ha svelato Lda che per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità della ragazza misteriosa.

'Ci siamo conoscendo', svela Lda parlando della sua nuova fiamma

"Siamo in una fase in cui ci siamo conoscendo", ha aggiunto ancora Lda augurandosi che possa sbocciare l'amore.

In attesa di scoprire se, nel corso delle prossime ore, Lda uscirà allo scoperto con la sua nuova fiamma, proseguono i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il talent show tornerà in onda a partire da metà settembre: la messa in onda è prevista di domenica pomeriggio e, come di consueto, ci sarà spazio anche per la striscia del daytime trasmessa nel palinsesto feriale di Canale 5.

Da settembre il ritorno di Amici 22 su Canale 5: i retroscena sui prof

Per quanto riguarda il cast di Amici 22, al momento è confermata la presenza di Lorella Cuccarini.

La prof di canto, infatti, dopo l'ottima performance dello scorso anno, ha ammesso che tornerà nuovamente in gioco nella prossima edizione del talent show, pronta a scoprire nuovi talenti da portare al successo.

Tra i nomi in bilico, invece, al momento ci sarebbe quello della prof Anna Pettinelli: la sua riconferma non sarebbe scontata e, in queste settimane, sono emerse diverse indiscrezioni su chi potrebbe prenderne il posto nella ventiduesima edizione. La prof Pettinelli, infatti, potrebbe essere sostituta dal cantautore Michele Bravi, particolarmente stimato dalla conduttrice Maria De Filippi e quindi potenzialmente in lizza per diventare un nuovo docente di canto ad Amici 22.