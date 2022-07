Luca Argentero è ormai diventato uno degli attori più richiesti della televisione italiana: conosciuto dal grande pubblico dal 2003, con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, Argentero ha scoperto la sua passione per l'intrattenimento e la recitazione.

Negli ultimi anni, l'attore ha interpretato il ruolo di Andrea Fanti nella fiction di Rai 1"Doc - Nelle tue mani", ma sarà impegnato anche come conduttore tv: Luca Argentero, infatti, condurrà insieme ad Alessandro Siani, la nuova edizione dello storico tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia.

Luca Argentero e Alessandro Siani insieme al timone di Striscia la notizia

La nuova stagione di Striscia la notizia andrà in onda a partire da settembre su Canale 5 e verrà inaugurata da Luca Argentero e Alessandro Siani, quest'ultimo già conduttore del tg satirico nel corso degli ultimi mesi.

Quello dell'attore, in realtà, non è un vero debutto come presentatore sulle reti Mediaset, ma un ritorno: nel 2011, infatti, Argentero aveva condotto "Le Iene" su Italia 1. L'esperienza come conduttore non aveva avuto seguito per l'attore torinese, che si era poi dedicato quasi completamente alla recitazione.

Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni hanno fatto intendere che la conduzione di Striscia la notizia, per Luca Argentero possa essere un "primo passo" verso un passaggio quasi "definitivo" a Mediaset, soprattutto come attore.

Al momento, però, non si hanno conferme al riguardo, peraltro nei prossimi mesi l'attore sarà impegnato in Rai, nei panni del dottor Andrea Fanti, in "Doc - Nelle tue mani 3", attualmente in preparazione.

Luca Argentero: la famiglia e le fiction

Oltre a essere un attore, Luca Argentero è anche un marito e un papà: l'attore quarantaquattrenne ha recentemente festeggiato il suo primo anniversario di nozze, insieme a sua moglie Cristina Marino di 31 anni, con la quale si è sposato il 6 giugno 2021.

La coppia ha una bambina di nome Speranza, la quale ha compiuto due anni lo scorso maggio.

Il successo di Argentero è arrivato sia grazie al cinema che alla televisione, l'attore difatti - nel corso degli anni - ha partecipato a diverse fiction, come: "Carabinieri", "La baronessa di Carini", "Tiberio Mitri - Il campione e la miss", "Ragion di Stato", "Sirene", "Doc - Nelle tue mani" e più recentemente "Le fate ignoranti - La serie", rifacimento televisivo del film di Ferzan Ozpetek.