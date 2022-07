Cresce l'attesa per Mare Fuori 3, la fiction dei record di Rai 2 che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva.

Dopo il grande successo ottenuto prima in tv e poi in streaming sulle varie piattaforme, la Rai ha deciso di puntare ancora su questa serie, che con le nuove puntate non deluderà le aspettative del pubblico.

Tra i volti confermati della terza stagione spicca quello di Carmine, pronto a riprendere in mano le redini della sua vita dopo la morte dell'amata Nina.

Quando vanno in onda le nuove puntate di Mare Fuori 3 in tv

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti le nuove fiction Rai, previste per la stagione tv 2022/2023, rivelano che figura anche Mare Fuori 3.

La serie è diventata uno dei fiori all'occhiello della programmazione del prime time della seconda rete Rai e tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate inedite, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Per vedere in tv questi episodi, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo. La messa in onda, infatti, potrebbe slittare ai primi mesi del 2023 e quindi nella prossima stagione invernale di Rai 2.

Cosa succederà in queste nuove puntate di Mare Fuori 3? Le prime anticipazioni sulla fiction rivelano che il tema portante della serie sarà ancora quello dell'adolescenza, che sarà raccontata in tutte le sue sfaccettature.

Il gesto di Carmine per Nina: anticipazioni Mare Fuori 3

Quest'anno, inoltre, grande importanza verrà data anche alle vicende sentimentali dei giovani ragazzi che popolano il carcere minorile di Napoli.

Tra gli attori che torneranno in scena vi è Carmine: ancora una volta sarà al centro delle trame come testimoniano gli scatti che arrivano proprio dal set della fiction.

A destare grande attenzione tra i fan è stato un particolare che non è passato affatto inosservato. In queste nuove puntate di Mare Fuori 3, Carmine porterà al collo la fede della sua amata Nina, venuta a mancare nel corso della seconda stagione, dopo essere stata vittima di un terribile incidente stradale.

Un modo attraverso il quale Nina sarà sempre presente nella vita di Carmine.

Dove rivedere le puntate delle prime due stagioni di Mare Fuori

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Mare Fuori 3 nel prime time di Rai 2, tutti gli spettatori e appassionati della serie potranno rivedere le puntate già trasmesse in replica streaming online.

È possibile rivedere la serie televisiva in streaming su RaiPlay, ma anche su Netflix, dove è possibile riguardare tutti gli episodi delle prime due stagioni e fare così un "refresh" in attesa che arrivi l'attesissima terza stagione.