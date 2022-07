Ozge Gurel in abito bianco riceve un tenero bacio da Serkan Cayoglu: questa volta non si tratta di una scena da fiction. Il lieto fine per i due attori è arrivato nella realtà giovedì 14 luglio. Il sì lo hanno pronunciato al municipio di Karlsruhe, in Germania, dove risiede la maggior parte dei familiari del 35enne. Si tratta del primo atto di una festa lunga un mese, visto che la coppia concederà il bis in Italia il 13 agosto con la cerimonia che si celebrerà a Verona in un castello.

In Germania Ozge e Serkan hanno voluto condividere le proprie emozioni con pochi intimi mentre, secondo alcune indiscrezioni, la festa in Italia sarà sfarzosa e ricca di sorprese.

Le due star delle soap opera turche si sono conosciute sul set di Cherry Season nel 2015. Con il trascorrere degli anni, il rapporto tra la 34enne e l'ex modello si è consolidato, fino alla decisione di convolare a nozze. Entrambi hanno pubblicato le prime foto del matrimonio sui rispettive profili Instagram.

Nozze per pochi intimi in Germania prima della cerimonia bis in Italia

Ozge Gurel ha scelto un abito bianco in tulle (corto alle caviglie) e, per l'occasione, ha indossato un copricapo in stile vintage. Serkan Cayoglu ha indossato il classico smoking, opzione che in ogni caso ha incassato l'apprezzamento delle ammiratrici del 35enne di origini turche. Alla cerimonia, celebratasi a Karlsruhe, hanno partecipato i parenti più stretti della coppia e pochi amici in attesa delle nozze bis in Italia.

Inoltre la coppia aveva precisato che non avrebbe accettato regali ed avevi chiesto agli invitati di fare delle donazioni alla Hope Foundation for Children with Cancer, fondazione che si occupa di bambini malati di cancro. Una favola diventata realtà con Ozge Gurel che ha più volte riferito di aver conosciuto l'amore vero con il collega.

"Sono molto fortunata .Ogni giorno apro gli occhi sapendo di essere amata".

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sposi, la scintilla sul set di Cherry Season

In Italia l'attrice ha conosciuto la ribalta con la serie tv Cherry Season trasmessa da Canale 5 e dove interpretava il ruolo di Öykü Acar. Sul set della soap turca è scoccata la scintilla con Serkan Cayoglu.

Successivamente le strade artistiche della coppia si sono divise. Ozge Gurel è stata protagonista di numerose fiction di successo. In particolare si è fatta apprezzare in Bitter Sweet dove ha recitato con Can Yaman nei panni di Nazli.

Con quest'ultimo è stata protagonista anche di Mr Wrong, serie tv andata in onda nell'estate del 2021 in Italia. Dopo aver pronunciato il sì i neo sposi hanno condiviso su Instagram alcuni scatti.