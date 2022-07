Domenica 24 luglio 2022, si è tenuto il Premio La Perla, serata organizzata dalla Pro Loco di Maratea, dove si è esibito Pierpaolo Pretelli come mattatore dello spettacolo "Me la canto show". L'ex velino lucano ha intrattenuto il pubblico con alcune battute ironiche sulle sue ammiratrici sessantenni, che lo seguono da quando ha partecipato a Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1. A quanto pare, però, queste uscite non sono state apprezzate da alcuni utenti su Instagram, poiché le hanno trovate 'tristi' e 'banali'.

Le battute di Pierpaolo Pretelli commentate da alcuni utenti Instagram

"Ho fan dai 60 in su, non so se è la Rai. Non capisco perché, forse è il periodo di Domenica In", ha esordito così l'ex velino Pierpaolo Pretelli lanciando qualche battuta sulle sue fan all'evento a Maratea. "Io suono in consolle, il weekend in discoteca e tu immagini ragazzine e ragazzi giovani. In realtà, ci sono ma il problema che è davanti c'è una schiera di over sessanta", ha poi continuato il fidanzato dell'influencer Giulia Salemi in maniera ironica.

L'esibizione è stata inoltre ricondivisa dalla pagina Instagram The Pipol Tv e commentatea da alcuni utenti piuttosto scontenti, tra cui: "A prescindere dall'offesa, a me questo fa tutto tranne che ridere.

Mamma mia che tristezza".

"Non vedo tutto questo scalpore nella battuta, ma il problema principale è che le sue battute non fanno ridere, sono banali e un po' stupide. Sa fare un po' di tutto ma non eccelle in nulla, e infatti, non ha una carriera ben definita", ha scritto qualcun altro criticando duramente la performance comica di Pretelli.

C'è anche chi prende le difese di Pierpaolo: "Fatela ogni tanto una risata. E' gratis".

Pretelli replica agli haters sull'attuale rapporto con Giulia Salemi

Da poche settimane, Giulia Salemi ha aperto un box di domande sul suo profilo ufficiale di Instagram. Tra le varie domande degli utenti, l'ex gieffina classe 1993 ha scelto di postare quelle sulla storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

In particolare, un utente insinuava un presunto tradimento da parte dell'ex velino di Striscia la Notizia, poiché stando al suo parere, avrebbe fatto alcuni cambiamenti. A quel punto, Salemi ha chiesto al suo fidanzato Pretelli su Instagram: "Amore, tu sei sicuro di essere ancora innamorato di me e che non mi tradisci?". L'ex velino lucano ha poi replicato con un diretto e schietto: "Certo". L'influencer italo-persiana ha però risposto al compagno con un dito alzato in maniera piuttosto ironica.