Nella seconda puntata di Un caffè con..., programma condotto sul web da Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro si è raccontato senza filtri. Il 35enne di Catania avendo avuto la possibilità di lavorare con Milly Carlucci e Maria De Filippi, ha fatto un confronto tra le due donne del "sabato sera". Il maestro di danza ha compreso che entrambe sono delle stacanoviste, ma al temo stesso sono due donne completamente opposte.

Il commento su Milly Carlucci

Per anni, Raimondo Todaro ha vestito i panni del maestro professionista a Ballando con le Stelle.

La scorsa stagione, però, il 35enne siciliano ha deciso di lasciare il dance show di Rai1 per accettare di vestire il ruolo di coach ad Amici di Maria.

In principio, Carlucci sembrava avere storto il naso per il modo in cui il suo "pupillo" aveva lasciato la rete ammiraglia. Oggi, però, i rapporti tra i due sono distesi. Nel web talk condotto da Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ha espresso il suo punto di vista su Carlucci: "Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo".

Il confronto con Maria De Filippi

Il 35enne di Catania che ha avuto la possibilità di lavorare da vicino con Milly Carlucci e Maria De Filippi ha notato una cosa tra le due conduttrici: "Sono due stacanoviste, ma sono completamente diverse".

Per quello che ha potuto constatare l'insegnante di latino-americano, Carlucci alle 8 è già in sala prove con tacco 11, occhiali da sole, trucco e tailleur mentre De Filippi arriva in tuta e senza trucco: "Sono gli opposti, ma hanno la passione per il lavoro che fanno".

A detta di Todaro, la conduttrice Rai vuole sempre avere il controllo su tutto, tanto che finisce per controllare 'trucco e parrucco' dei maestri di ballo prima di un'esibizione a Ballando con le Stelle: "Milly quasi quasi ti dice anche quale mutande metterti, Maria ti dà molta più carta bianca".

Il ritorno di fiamma con Francesca Tocca

Grazie all'approdo ad Amici 21, Raimondo Todaro ha avuto la possibilità di riallacciare il matrimonio con Francesca Tocca. Nella chiacchierata con Lorella Cuccarini, l'insegnante di ballo ha ammesso che la fortuna della coppia è quella di essersi lasciaci per poi essersi ritrovati: "Il rapporto non era più come prima".

Come raccontato dal 35enne, la cosa più giusta da fare è non fingere per il bene della loro bambina. Tuttavia la coppia, dopo essersi allontanata, è riuscita a ritrovare l'armonia.

Nel periodo di rottura, Francesca Tocca aveva intrapreso una frequentazione con Valentin (ex allievo conosciuto nella scuola di Amici). Nonostante siano stati attribuiti vari flirt a Todaro, il maestro di danza non ha mai confermato o smentito nulla.