I retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7 rivelano che ci sono 14 nuovi concorrenti in lizza per entrare nella casa più spiata d'Italia.

L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è confermato a partire da settembre, come sempre in prima serata su Canale 5 e visibile in diretta 24 ore su 24 sia in live streaming che in televisione.

Tra i concorrenti che potrebbero mettersi in gioco, nella casa di Cinecittà, spiccano i nomi di Manuel Arcuri e Antonino Spinalbese, noto alla cronaca rosa per la relazione con Belen Rodriguez.

Il ritorno del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023 è stata confermata la messa in onda del Grande Fratello Vip 7, che tornerà a tener compagnia al pubblico a partire da metà settembre.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà trasmesso con doppio appuntamento settimanale, e al momento la partenza sarebbe programmata tra il 12 e il 19 settembre.

Anche quest'anno la durata del reality show Mediaset sarà "extra large": il programma, come è successo già nella passata edizione, dovrebbe toccare nuovamente i sei mesi di programmazione su Canale 5.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7? I retroscena sul cast

Ma chi sono i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip 7? I retroscena sul cast non mancano e al momento ci sono 14 candidati in lizza per questa edizione, tra cui spiccano i nomi di Manuela Arcuri e Antonino Spinalbese.

La prima, assente sul piccolo schermo da un po' di tempo, potrebbe accettare di mettersi in gioco e provare così a sfruttare tale esperienza per avere una seconda chance in tv.

Spinalbese invece, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez (tornata con l'ex marito Stefano De Martino), avrebbe la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico.

Tra i 14 concorrenti in lizza anche Guendalina Canessa e Max Felicitas

Nella lista dei 14 concorrenti del GF Vip 7, in lizza per settembre, ci sono anche Asia Gianese e Chadia Rodriguez che, assieme all'ex di Belen, sono dati per certi come nuovi inquilini.

In questa settima edizione del reality show, Alfonso Signorini potrebbe accogliere anche Pamela Prati, che tornerebbe a distanza di anni dalla sua prima partecipazione.

Nella lista dei 14, inoltre, spuntano anche i nomi di Guendalina Canessa, Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Gigliola Cinquetti, Evelina Sgarbi e Antonio Razzi.

Tra i candidati ci sarebbero anche Federico Fashion Style, l'attrice Brenda Asnicar e Max Felicitas, considerato l'erede di Rocco Siffredi nei film per adulti.