Una recente intervista rilasciata a Lorella Cuccarini per il format web 'Dimmi di te' ha dato la possibilità a Rosa Di Grazia di raccontare il proprio percorso ad Amici, segnato dalle numerose critiche della maestra Alessandra Celentano e dalla storia d'amore con Deddy terminata dopo la fine del talent.

La danzatrice di Santa Marinella ha affrontato diversi momenti difficili all'interno della scuola di Maria De Filippi, ma ad oggi ha ammesso di essere felice in quanto la sua passione è anche il suo lavoro.

Il percorso di Rosa ad Amici

I momenti difficili nella vita di Rosa non sono mancati, ma come lei stessa ha raccontato alla sua ex insegnante Lorella, il suo carattere combattivo l'ha sempre aiutata a venirne fuori.

L'esperienza ad Amici l'ha aiutata a crescere non solo dal punto di vista artistico ma anche personale. 'Ti devi rimboccare le maniche', ha detto la giovane artista, che ha ammesso di non aver avuto un percorso lineare, segnato dalle numerose critiche della maestra Celentano, che definiva Lorella la 'mamma-chioccia' delle sue allieve.

'La durezza di Alessandra Celentano mi è servita', ha dichiarato Rosa. Anche il suo carattere, di natura impulsivo ne ha tratto insegnamento, visto il contrasto in cui riceveva le critiche. In ogni caso, Di Grazia appare più matura, in quanto ha capito che non si può certo piacere a tutti, a prescindere dal modo in cui vengono espressi i propri pareri.

L'amore con Deddy nato nella scuola

Sul "capitolo Deddy" Rosa ha ammesso che la fine della storia con il cantante piemontese non è mai stata resa nota. Nessuno dei due è mai sceso nei particolari: si sono rivisti dopo il talent ma la cosa tra di loro non è andata, anche se lei lo ha aspettato e supportato fino alla fine del suo percorso.

'Lui ha lasciato un segno in me', ha affermato Rosa, che ha aggiunto di non rinnegare nulla della sua relazione con il cantante nonostante non sia andata come lei si aspettava. E in effetti la rottura tra i due ex di Amici 20 ha lasciato di stucco i sostenitori della coppia, tanto che a distanza di un anno c'è ancora chi spera di poterli rivedere insieme.

'Ci siamo visti al concerto di Aka', ha poi confermato Rosa che ha aggiunto di averlo potuto salutare, anche se ovviamente tra di loro il rapporti non sono più gli stessi.

Infine, Rosa ha affermato di essere single e intenzionata a pensare a sé stessa e alla sua carriera. Riguardo all'amore la ballerina ha fatto intendere di non essere alla ricerca di nulla, aggiungendo che se qualcuno dovesse avvicinarsi a lei deve sapere che la genuinità è la caratteristica principale da cui è attratta Rosa.