Tanti nuovi appuntamenti sono in arrivo su Rai 1 con la soap Sei sorelle. Durante le nuove puntate che andranno in onda nel primo pomeriggio di Rai 1, i telespettatori assisteranno a nuovi risvolti inaspettati. La messa in onda del 6 luglio vedrà un Rodolfo messo alle strette. L'uomo infatti, oltre a essere ufficialmente fidanzato con Blanca, ha anche un'amante. Quest'ultima si ribellerà e non accetterà più di essere la seconda scelta per il fratello di Cristobal. Victoria chiederà a Rodolfo di fare una scelta altrimenti, se questo non avvenisse, potrebbe perderla definitivamente.

Per Celia, invece, arriverà il momento di fare nuove conoscenze. La donna, sotto spinta di Petra, accetterà di uscire con il cugino di Miguel, con cui si troverà inaspettatamente molto bene.

Durante la messa in onda del 6 luglio, Adela continuerà a ricevere dei fiori da parte di un ammiratore segreto. La sorella Silva continuerà a non avere idea su chi sia il mittente dei mazzi di fiori, ma sarà comunque lusingata di riceverli. Sicuramente è qualcuno che tiene molto a conquistare il cuore della sorella Silva. Petra continuerà a insistere affinché Celia instauri una conoscenza con Joaquin. Petra spera che i due, conoscendosi, possano piacersi.

Anche se non scoccasse la scintilla, a Petra farebbe comunque piacere anche solo la nascita di un'amicizia. Dopo una lunga riflessione, Celia deciderà di accettare d'incontrare il cugino di Miguel.

La sorella Silva però, non saprà cosa aspettarsi. Joaquin, infatti, potrebbe essere l'uomo perfetto o tutto il contrario. Finalmente arriverà il momento dell'incontro.

Come svelano le anticipazioni della puntata di Sei sorelle che andrà in onda il 6 luglio, Celia resterà piacevolmente colpita dal cugino di Miguel: lq conoscenza tra i due potrebbe dunque proseguire.

Al centro dell'attenzione delle nuove puntate ci sarà anche Rodolfo.

L'uomo non è stato per nulla sincero con Blanca. Rodolfo, infatti, intrattiene due relazioni. La prima è quella ufficiale con Blanca che dovrà sposare, mentre la seconda è quella con Victoria. Purtroppo per il fratello di Cristobal questa situazione non potrà durare ancora a lungo. Victoria, l'amante, non sarà per nulla felice di portare avanti una relazione segreta. Durante la puntata del 6 luglio, la donna metterà Rodolfo davanti a una scelta molto importante. Se l'uomo vorrà continuare a stare con lei, dovrà troncare ogni relazione con Blanca. Rodolfo dovrà dunque decidere cosa fare in maniera definitiva.