Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti pomeridiani con la soap Sei sorelle. La telenovela spagnola si prospetta ricca di novità, così come lasciano intuire le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dall'11 al 15 luglio. Elisa scomparirà e Salvador sarà accusato da Diana di essere la causa dell'allontanamento della sorella. Blanca, dopo essere stata gravemente malata, si riprenderà e vorrà anticipare le sue nozze. Miguel. invece, farà la proposta di matrimonio a Petra.

Spoiler Sei sorelle al 15 luglio: Salvador sotto accusa, Celia fa pressione su Petra

Durante le nuove puntate di Sei sorelle, Petra sarà sempre più pressante nei confronti di Celia, infatti vorrà che quest'ultima esca da sola con Joaquín. Blanca sarà oggetto di litigo per i fratelli Loygorri. La madre dei due uomini, Doña Dolores, chiederà a Silva di smetterla di essere oggetto di problemi per i due uomini. Blanca si ritroverà così a dover prendere una decisione spiazzante. Dopo essere fuggita di casa per causa di Salvador, Elisa farà ritorno a casa delle sorelle. La donna, però, non sarà da sola, ma in compagnia della zia Adolfina.

Blanca, ormai guarita dalla sua malattia, deciderà che sia il caso di anticipare le nozze con Rodolfo.

Celia, dopo essersi convinta a uscire con Joaquín, riceverà le critiche di Francisca. La donna non sarà affatto d'accordo su questa nuova frequentazione

Anticipazioni Sei sorelle dall'11 al 15 luglio: Don Ricardo corrompe un operaio

Don Ricardo non avrà molta fiducia nell'operato di Salvador. L'uomo deciderà di corrompere un dipendente della fabbrica per estorcergli informazioni sul reale andamento degli affari.

German rivelerà ad Adela di essere innamorato di lei e di voler lasciare sua moglie per costruire una nuova vita insieme a lei. Francisca e il maestro Tabuyo avranno il loro incontro per l'audizione.

Le sorelle Silva riusciranno a tornare in azienda dopo l'allontanamento di Don Ricardo. Carolina vorrà recuperare il suo matrimonio e cercherà di capire come poterlo fare.

Nel frattempo Miguel chiederà la mano di Petra. Celia sembrerà non saper gestire la sua nuova relazione con Joaquín. Purtroppo, l'arrivo della zia Adolfina complicherà la gestione dell'azienda e dei segreti delle Silva, per tutte le bugie che hanno dovuto raccontare dopo la morte del loro padre, di cui nessuno è a conoscenza. Problemi in arrivo per Blanca, che verrà trattata molto male dal suo futuro marito Rodolfo. Victoria metterà gli occhi su Cristobal. La donna sarà decisa a mettere in atto le sue armi di seduzione. Avrà luogo lo spettacolo de La Bella Margarita.