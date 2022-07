Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, incentrata sui dolori, gli amori e le varie vicissitudini di una nobile famiglia della Madrid del Novecento. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 5 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Questa settimana andranno in onda gli episodi 40, 41, 42, 43 e 44, rispettivamente intitolati Tensioni famigliari (Una tensa cena), Riscatto morale (De las mejores intenciones), L'appuntamento (Un lugar para mi), Una felicità inopportuna (La felicitad inapropriada) e Un regalo avvelenato (Un regalo envenenado).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ideato da Salvador per allontanare Elisa, sull'ossessione di quest'ultima per il suo debutto, sulle ostilità dei fratelli Loygorri, sui dubbi di Francisca e sulla volontà di Carlitos di ritornare con Sofia.

Rodolfo fa ingelosire Victoria

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che si terrà una cena a casa dei Loygorri in cui Rodolfo approfitterà dell'ingenuità di Blanca per fare ingelosire Victoria. Carolina tenterà di risvegliare il desiderio del marito in modo da rimanere veramente incinta e di non fingere una gravidanza. Nel tentativo di allontanare Elisa, Salvador le spezzerà il cuore, facendosi vedere mentre bacia appassionatamente Chelito.

Il piano dell'uomo andrà in porto in modo da lasciarlo libero di invitare Diana in tutta tranquillità. Donna Dolores tenterà in tutti i modi di fare riappacificare i suoi figli senza però riuscirci. Blanca sarà del suo stesso avviso e chiederà aiuto a Victoria per fare riavvicinare il fidanzato con Cristobal. Francisca avrà molte difficoltà a conciliare il suo lavoro all'Ambigù e il suo sogno di diventare una cantante lirica.

Ben presto, infatti, sarà costretta a scegliere fra andare con Gabriel alla festa dell'anniversario del suo locale o partecipare ad una serata al teatro dell'opera con Don Luis.

Mauro infastidisce Adela

Celia riceverà una visita inattesa che le farà rivalutare tutte le decisioni prese per il suo futuro. Carolina e German si ritroveranno a discutere di Adela, mentre Elisa sarà ossessionata dal suo debutto in società.

Carlitos chiederà scusa a Sofia, proponendole di ritornare insieme anche se Elisa gli chiederà una nuova possibilità. Gli operai della fabbrica saranno costretti a lavorare il doppio a causa di una nuova commessa. Mauro infastidirà Adela con il suo comportamento eccessivamente romantico. Più tardi, la giovane sarà molto preoccupata per l'avvicinarsi della lettura del testamento dei suoceri. Elisa chiederà aiuto a Don Ricardo di nascosto, mentre Blanca rimarrà sconvolta da una notizia inattesa