Inizia una nuova settimana con Sei Sorelle, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni svelano che Adela sarà in pericolo, mentre Rosalia continuerà a peggiorare. Le Silva sono molto preoccupate per entrambe e, come se non bastasse, devono continuare a mantenere il segreto sulla morte di loro padre.

Sei Sorelle puntate prossima settimana: la salute di Rosalia peggiora

Nelle nuove puntate di Sei Sorelle in onda su Rai 1 dal 4 all'8 luglio 2022, Petra ha un'idea e propone a Celia di incontrare Miguel.

Il suo intento è che i due stringano un legame. Le cose però vanno in una direzione non prevista e la bella Celia rimane affascinata dal cugino dell'uomo.

Nel frattempo, Victoria è decisa a separare Blanca e Rodolfo e non perde tempo a minacciare quest'ultimo, affinché sciolga il fidanzamento.

Attenzione a Diana e Salvador, che verranno visti baciarsi da Elisa. Che cosa succederà ora? La salute della povera Rosalia peggiora di giorno in giorno e Cristobal, pur di curarla, si reca dalle Silva violando l'ordine di Rodolfo.

Francisca in ansia per i sospetti di Lucia

Continuando con le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle, vedremo Rodolfo in grande difficoltà: dal momento che Blanca non migliora, è impossibile per lui sciogliere il fidanzamento.

Francisca si esibirà come sempre in incognito, stavolta grazie a un intervento di Don Louis. Sua cugina Lucia, però, inizia a capire che qualcosa non torna e le fa insistenti domande.

Il segreto di Francisca è a rischio ma, grazie alla sua scaltrezza, riesce a mettere a tacere i sospetti di Lucia. Tutto questo anche con l'aiuto prezioso di Gabriel.

Nei prossimi episodi, ci sarà anche un acceso scontro tra Elisa e Diana, dalle conseguenze inaspettate.

Adela in pericolo, nuove anticipazioni di Sei Sorelle

Cresce la tensione per Adela, che continua a essere corteggiata da un ammiratore segreto. Il misterioso uomo le manda un altro mazzo di fiori accompagnati da un biglietto.

Adela deve anche pensare alla sua reputazione: ormai nel quartiere tutti sono a conoscenza del fatto che sta ricevendo dei regali compromettenti. Ma non è finita qui.

Stando infatti alle anticipazioni di Sei sorelle all'8 luglio, Adela riceve un biglietto preoccupante. Il messaggio, accompagnato dal solito mazzo di fiori profumati, parla di una pericolosa proposta che la riguarda in prima persona.

A quel punto, ecco che Adela è intenzionata a scoprire l'identità dell'uomo che la corteggia e la spaventa. Ignara del pericolo che sta correndo, si fa aiutare da Merceditas, che le dà il suo appoggio per arrivare alla verità.