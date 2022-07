Arrivano le nuove anticipazioni di Sei Sorelle, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:00 e in replica su RaiPlay. Nelle prossime puntate della soap opera, la morte di Cristobal sconvolgerà le Silva, che accoglieranno la sua bara tra le lacrime. Chi soffrirà di più sarà Blanca, che prenderà una sofferta decisione. Salvador, invece, sarà felice della drammatica notizia e penserà a come sfruttare la dipartita del povero Cristobal a suo favore.

Sei Sorelle nuove puntate: Cristobal e Marina vogliono tornare in Spagna

Come narrano le nuove anticipazioni di Sei Sorelle, Francisca e Gabriel ufficializzeranno la loro relazione organizzando una cena a casa delle Silva.

Donna Dolores e Don Luis non ne saranno però affatto contenti, data la diversa estrazione sociale del giovane.

Nel frattempo, le condizioni di Blanca peggioreranno sempre di più e Rodolfo farà un'amara scoperta in merito. Qualcuno la sta avvelenando di nascosto.

Cristobal è ancora impegnato al campo francese ma deciderà di tornare in Spagna in compagnia di Marina, ritenendo conclusa la sua missione. Ancora non sa che cosa lo aspetta.

Adela deve decidere se dire a German la verità su suo figlio

Intanto, Adela, impegnata a prestare servizio presso l'Ospizio del Sacro Cuore, scopre strani movimenti che la lasciano senza fiato.

La povera Adela avrà anche un altro dubbio che tormenterà, ovvero decidere se svelare la verità sul bambino che aspetta.

Non sarà facile per lei prendere la scelta giusta.

Il matrimonio tra Blanca e Rodolfo si avvicina, ma la bella Silva non fa che pensare a Cristobal, che improvvisamente scompare in Africa prima del suo intento di ritornare in Spagna.

La morte di Cristobal nei prossimi episodi di Sei Sorelle

Diana annuncerà il suo fidanzamento con Alonso, mentre Blanca troverà il coraggio di rompere il fidanzamento con Rodolfo poco prima delle nozze.

I suoi sentimenti nei confronti di Cristobal sono troppo forti e non può sottrarsi a ciò che realmente prova.

Francisca, dopo aver riflettuto a lungo, preferirà non dire nulla al marito riguardo la sua gravidanza, temendo le conseguenze. Ma ecco che una notizia inaspettata sconvolge i delicati equilibri delle sorelle Silva.

Come narrano le anticipazioni spagnole di Sei Sorelle, a casa delle ragazze arriverà la drammatica notizia della morte di Cristobal. Le Silva si uniranno nel dolore durante la veglia funebre, piangendo sulla bara che arriverà accompagnata da Marina e Carlitos.

Blanca sarà devastata dal dolore e sconvolgerà la famiglia rivelando un segreto che ha tenuto nascosto sino a questo momento: lei e Cristobal si sono sposati in Africa poco prima che accadesse questa inaspettata tragedia.