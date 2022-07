Sei sorelle prosegue la sua messa in onda su Rai 1 e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate rivelano che ci saranno dei colpi di scena a dir poco clamorosi e inaspettati, che finiranno per sconvolgere l'armonia delle sorelle Silva.

Al centro delle nuove trame della soap, ci saranno in primis le vicende di Adela che nei prossimi appuntamenti, si ritroverà a essere vittima di un terribile e tragico incidente. La donna lotterà tra la vita e la morte e, tutto questo, avverrà lontano dalle sue amate sorelle che non potranno essere al suo fianco.

Adela vittima di un terribile incidente: nuove anticipazioni spagnole Sei Sorelle

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Sei Sorelle in onda in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Adela si ritroverà a fare i conti con un terribile incidente che avrà come protagonista la sua amata figlioletta Eugenia.

Un vero e proprio choc per le sorelle Silva, le quali verranno informate telefonicamente su quanto è accaduto, dato che tale incidente avverrà in Inghilterra.

Le Silva, quindi, saranno distanti dalla loro amata prima sorella ma cercheranno di fare il possibile per potersi organizzare e correre in Inghilterra per stare al fianco di Adela in questo momento così delicato.

Adela si ritrova a lottare tra la vita e la morte

Nel frattempo, però, le condizioni di salute della donna andranno incontro a un peggioramento e per lei sarà necessario essere sottoposta al più presto a un delicato intervento.

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Sei Sorelle rivelano che Adela non sarà affatto preoccupata per l'operazione che dovrà affrontare, bensì solo per la separazione da sua figlia Eugenia.

Dopo il terribile incidente, mamma e figlia sono state allontanate e portate in due ospedali diversi: ecco perché la primogenita di casa Silva si mostrerà timorosa di non poter rivedere più la sua bambina e non potrà nascondere la sua disperazione.

La morte di Adela lontana dalle Silva: anticipazioni spagnole Sei Sorelle

Il colpo di scena arriverà in seguito alla fatidica operazione che purtroppo si rivelerà fatale per la donna.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Sei Sorelle, rivelano che Adela non riuscirà a sopravvivere a questo intervento che le avrebbe dovuto permettere di tornare alla normalità e riprendere in mano le redini della sua vita.

La donna, quindi, morirà in Inghilterra e lontana dalle sue amate sorelle Silva: un vero e proprio choc per tutta la famiglia, che a questo punto si preparerà a dire addio per sempre alla primogenita.

Intanto, su Rai 1, prosegue la messa in onda della soap spagnola che in questi mesi di programmazione ha registrato una media di circa 900 mila spettatori al giorno, con uno share del 12-13%.