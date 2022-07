Arrivano nuove anticipazioni di Sei Sorelle, la soap opera che sta tenendo compagnia ai telespettatori di Rai 1 in questa calda estate. Nei prossimi episodi, Cristobal prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita, mentre è impegnato a prestare il suo servizio all'ospedale di campo.

Marina è in serio pericolo e rischia di chiudere gli occhi per sempre. Nel frattempo, Celia scopre un segreto di Aurora che le dà la forza necessaria per sopravvivere.

Di seguito, le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera in prima visione assoluta su Rai 1.

Sei Sorelle, nuovi episodi: Celia scopre il segreto di Aurora

Petra è a conoscenza di oscuri segreti che riguardano l'Ospizio del Sacro Cuore, l'istituto che sta visitando Adela e non riesce più a mantenere il silenzio. Se parlasse, i delicati equilibri dell'istituto cambierebbero per sempre.

Intanto, Cristobal è impegnato a prestare servizio all'ospedale di campo e in cuor suo medita di prendere una decisione molto importante. La sua scelta si fa sempre più vicina dopo che Marina gli confessa il suo amore.

Celia scopre un segreto compromettente su Aurora, una delle infermiere del dottor Uribe che la sottopone a dolorosi trattamenti. Ora, ha un asso nella manica per ribellarsi e tornare a essere finalmente libera.

Rosalia, invece, impegna i gioielli di famiglia per trovare il denaro necessario a sopravvivere.

Diana affronta Salvador

Le nuove anticipazioni di Sei Sorelle continuano con una drammatica notizia per le sorelle Silva: un ladro ha rapinato la loro casa, rubando tutti i pochi soldi che sono riuscite a guadagnare. L'identità del malfattore le sorprenderà non poco.

Celia si mette d'accordo con Aurora per far credere a Uribe di essere guarita e di non aver più bisogno delle cure terribili alle quali la sottopone, ci riuscirà?

Nel frattempo, Adela inizia una campagna per aiutare i bambini dell'Hospicio del Sagrado Corazón ma la sua opera buona avrà conseguenze inaspettate. Salvador ha scoperto la relazione tra Silva e Alonso, mostrando tutta la sua ira.

A quel punto, Diana decide di affrontarlo a viso aperto, stanca della sua impertinenza.

Marina rischia la vita, Cristobal compie un delitto nelle nuove puntate di Sei Sorelle

Rodolfo non lascia in pace la povera Blanca, che non sa più come mettere freno alle sue insistenti avance. Intanto, Elisa viene a sapere che dovrà esibirsi al pubblico, qualora venisse eletta Madrina del Teatro.

Celia riesce finalmente a liberarsi dalle angherie del dottor Uribe, ma una nuova sfida la aspetta: dovrà recuperare il suo posto in fabbrica nonostante la presenza di Petra. Ad aiutarla è Aurora, che le consiglia di dimenticarla per sempre.

Adela, dopo un feroce litigio con German, si accorge di quanto lui abbia bisogno della sua presenza e così decide di incontrarlo all'albergo che conoscono molto bene. Infine, le anticipazioni di Sei Sorelle rivelano che Cristobal per salvare Marina sarà costretto a compiere un delitto uccidendo Ahmed, una decisione che cambierà per sempre la sua vita.