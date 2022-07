Cosa succede nel finale di Sei Sorelle su Rai 1? Le anticipazioni delle ultime puntate della soap opera spagnola si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti dei vigneti delle sorelle Silva: il loro destino dipenderà da una partita a carte che verrà disputata da Salvador.

Spazio anche alle vicende di Elisa che, in questi episodi conclusivi della soap, deciderà di provare a compiere un gesto a dir poco estremo.

Salvador riconquista i vigneti: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Sei Sorelle in onda tutti i giorni su Rai 1, rivelano che Diana e Salvador avranno un obiettivo ben preciso: riuscire a recuperare i vigneti che hanno perso.

Di conseguenza, si ritroveranno a giocarsi il tutto per tutto per vedere realizzato il loro sogno. Salvador si impegnerà in una partita a carta, il cui risultato potrebbe essere decisivo per le sorti delle sorelle Silva.

E, alla fine, la fortuna sarà dalla loro parte, dato che Salvador riuscirà ad avere la meglio alla partita e in questo modo potranno festeggiare per aver riconquistato di nuovo i vigneti.

Marina viene uccisa, Elisa in pericolo: anticipazioni Sei Sorelle ultime puntate

Occhi puntati anche su Julio: le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Sei sorelle rivelano che il ragazzo deciderà di farsi giustizia e così, pagato da Candida, ucciderà Marina. Sarà quest'ultima, a chiedergli di "finirla" il prima possibile e di farla fuori nel minor tempo possibile.

Spazio anche alle vicende di Elisa: nelle ultime puntate della soap, la donna tenterà il suicidio. Il motivo di questo gesto estremo? Elisa non riuscirà ad accettare l'idea di dover mettere la parola fine alla sua relazione con Gonzalo.

Per fortuna, però, si riuscirà ad evitare il peggio e il tentato suicidio di Elisa verrà fermato in tempo.

Spazio anche alle vicende di Celia che, dopo un lungo periodo di assenza, ritornerà da Barcellona e annuncerà di essere pronta a scrivere il suo primo romanzo.

Un anno dopo quell'annuncio, Celia si metterà davvero al lavoro per dar vita al suo primo attesissimo romanzo. La trama ruoterà proprio intorno alle sue vicende e quelle delle sorelle Silva.

A rischio il futuro di Sei Sorelle nella programmazione di Rai 1

Insomma un finale decisamente scoppiettante quello della soap opera spagnola di cui, però, al momento non si sa ancora quali saranno le sorti nella programmazione autunnale di Rai 1.

Da settembre, con il ritorno in scena de Il Paradiso delle signore 7, non ci sarà più spazio nel daytime feriale per la messa in onda di Sei Sorelle e, al momento, non si conosce ancora quale sarà la nuova programmazione che i vertici della tv di Stato riserveranno al prodotto.

Non si esclude che, alla luce degli ascolti poco entusiasmanti che la soap ha registrato nel corso di queste settimane di messa in onda estiva, si possa optare per una sospensione dalla programmazione 2022/2023, salvo poi continuare a proporre le puntate inedite nel corso della prossima estate.

In questo modo, quindi, Sei Sorelle diventerebbe la "soap sostituta" de Il Paradiso delle signore durante i mesi della programmazione estiva, salvo poi lasciare di nuovo il posto alla serie italiana a partire dall'autunno.