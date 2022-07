Soleil Sorge ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in Puglia. In seguito alle polemiche scaturite dal mancato invito ad alcuni ex "vipponi" del Grande Fratello Vip 6, la diretta interessata ha deciso di intervenire. Su Twitter, la diretta interessata, dopo aver pubblicato tutte le dichiarazioni, ha commentato il tutto in modo ironico.

L'accaduto

Al compleanno dell'ex gieffina in Puglia erano presenti gli amici più stretti. Inoltre, c'era la mamma e il suo fidanzato Carlo Domingo. Tra gli ex "vipponi" scartati al party figura Gianluca Costantino.

In un primo momento si è parlato di una forte delusione da parte di Gianluca. In un secondo momento, l'ex gieffino ha precisato di non esserci mai rimasto male. Inoltre, il diretto interessato ha chiesto di segnalare tutti gli articoli che raccontano il contrario.

Il commento della festeggiata

Su Twitter, Soleil Sorge ha deciso di fare chiarezza sulla questione "mancati inviti". La diretta interessata ha deciso di pubblicare le dichiarazioni di alcuni suoi ex coinquilini del GFVip 6. Nel dettaglio, c'è Gianluca Costantino che dichiara di essersi sentito preso in giro e precisa di non essere un ipocrita. Miriana Trevisan ammette di non essere stata invitata, ma al tempo stesso precisa di non essere mai stata una nemica della italo-americana.

A seguire, c'è Biagio D'Anelli che mugugna per il mancato invito alla festa di Soleil. Alex Belli punge l'ex amica speciale sul fatto che al party era presente il suo fidanzato-segreto: "Non c'è stato alcun invito, ma in compenso abbiamo conosciuto il suo fidanzato". Un articolo riguardante Federico Rossi precisa che il cantante ha ricevuto molti messaggi dopo l'incidente, ma Soleil Sorge è l'unica che non ha proferito alcuna parola.

Are you cereal? 😂 io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 8, 2022

A tutte le dichiarazioni che l'hanno coinvolta, la neo festeggiata ha commentato ironica: "Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate" .

Chi era presente al party

Soleil Sorge ha deciso di festeggiare il compleanno in Puglia.

Alla festa era presente Dayane Mello (migliore amica della festeggiata), Amedeo Goria, sua figlia Guenda Goria con il fidanzato e futuro sposo Mirko Gancitano.

Sophie Codegoni era presente con il fidanzato Alessandro Basciano: quest'ultimo per l'occasione ha deliziato i presenti in consolle con dell'ottima musica. La mamma di Sorge non poteva mancare, così come Carlo Domingo. Nelle varie stories, si vede il presunto fidanzato di Soleil festeggiare. La coppia non ha mai reso nota la relazione, ma la stessa influencer italo-americana ha sempre dichiarato di avere il cuore impegnato da una persona che preferisce restare lontano dal mondo del Gossip.