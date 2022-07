Soleil Sorge ha deciso di festeggiare il proprio 28° compleanno in Puglia. Alcune foto e video del party sono state pubblicate su Instagram, dai presenti e dalla stessa festeggiata. In seguito a diverse dichiarazioni di alcuni ex "vipponi" del Grande Fratello Vip 6, la diretta interessata ha deciso di mettere a tacere ogni pettegolezzo di Gossip, spiegando di aver voluto festeggiare con parenti e amici più cari.

L'accaduto

Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, non hanno gradito di non essere stati invitati al compleanno di Soleil Sorge.

Dopo le dichiarazioni di Gianluca Costantino (poi ritrattate in un'intervista a The Pipol Tv) e di Alex Belli, hanno commentato la festa anche Nicola Pisu e Giucas Casella.

In particolare Pisu si è domandato perché sia stato "scartato" dalla 28enne italo-americana, visto che all'interno della casa di Cinecittà avevano instaurato un ottimo rapporto.

Giucas, invece, ha precisato di non aver ricevuto alcun invito e si è detto dispiaciuto perché potevano passare una serata spensierata insieme. Casella ha comunque ammesso di non nutrire alcun rancore verso l'ex coinquilina del reality show di Canale 5.

La versione della festeggiata

Intervistata da Gabriele Parpiglia per The Pipol Tv, Solei Sorge ha quindi fatto chiarezza su tutta la vicenda: "Siete ufficialmente tutti invitati.

Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment. alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé, ma il mondo è bello perché è vario".

Infine Soleil ha specificato: "Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli, ma ho deciso di fare una festa molto intima".

Alla festa di Soleil ci sarebbe stato anche il presunto fidanzato Carlo

Tra i presenti alla festa di Soleil Sorge, ci sarebbe stato anche Carlo Domingo. Da settimane sulle testate di gossip si mormora che il giovane imprenditore sia fidanzato con la 28enne.

All'interno del Grande Fratello Vip 6, Soleil aveva sempre ammesso di avere un compagno lontano dai riflettori, ma non ha mai rivelato pubblicamente la sua identità. E anche adesso che sono trascorsi alcuni mesi, non emergono ancora notizie ufficiali sulla loro presunta relazione.